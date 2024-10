El Ibex35 logra mantener los 16.000 puntos

La jornada se ha cerrado sin grandes cambios en los principales mercados mundiales, pese a los movimientos que vimos a comienzos de la sesión. El Ibex35 ha conseguido mantenerse por encima de los 11.600 puntos al cierre de la jornada, que ha estado por una calma tensa ante la posible respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán y los datos de empleo en Estados Unidos. Los movimientos del Ibex35 Dentro del Ibex35, uno de los valores más destacados es Acciona Energía, cuyas acciones registran un aumento del 3%. Además, varias entidades bancarias han tenido un buen comportamiento, tras el pequeño bache registrado hace unas jornadas. Caixabank y BBVA han sido las entidades más destacadas, tras haber recuperado el terreno perdido por la inestabilidad política y las expectativas de recortes de tipos por parte del BCE. Además, Repsol también ha tenido un buen comportamiento, motivado por las subidas en el precio del petróleo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el extremo contrario del Ibex35, por su parte, se encuentra Indra, que, después de anunciar la venta de la mayor parte de Minsait, sufre correcciones en su valor por la toma de beneficios de sus inversores. Además, las aerolíneas muestran un comportamiento negativo, afectadas por la escalada en Oriente Medio. Movimientos en otros índices Más allá del Ibex35, en Wall Street los índices registraron caídas leves. Hoy se dieron a conocer datos del sector servicios en Estados Unidos, que mostraron el mayor crecimiento desde febrero de 2023, lo que ayudó ligeramente a los mercados. También se publicaron nuevas cifras del mercado laboral: las solicitudes de subsidios de desempleo siguen siendo bajas, lo que es positivo para el mercado. A nivel corporativo, Levi Strauss sufrió una fuerte caída después de revisar a la baja sus previsiones de ingresos para el año. En los mercados europeos, destacó el repunte del índice británico, impulsado por la debilidad de la libra, que alcanzó su nivel más bajo en dos semanas tras las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien sugirió que el banco central podría ser más activo en la reducción de tipos. En Alemania, el sector automotriz continuó enfrentando dificultades, con caídas destacadas en Stellantis, que recibió una rebaja en su calificación, lo que generó preocupación sobre posibles ajustes en su política de dividendos y recompra de acciones. El petróleo se dispara ante el incremento de tensión En el mercado de materias primas, el aumento del precio del petróleo fue lo más notable de la sesión, impulsado por las posibles represalias de Israel contra Irán. El crudo Brent sube cerca de un 4%, acercándose a los 77 dólares por barril, después de que Joe Biden no descartara respaldar a Israel en un posible ataque a las instalaciones petroleras iraníes. Activos refugio como el oro y la plata también se han recuperado gradualmente, mientras crece la tensión geopolítica. Mañana será un día crucial para el Ibex35 y el resto de mercados, con la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, donde la tasa de desempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo serán especialmente relevantes.



