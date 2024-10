El informe IFO alemán es una herramienta económica clave que proporciona una visión general del clima empresarial en Alemania. Elaborada por el Instituto para la Investigación Económica (IFO) de Múnich, este dato se publica mensualmente y supone una de las informaciones económicas más destacadas del entorno europeo. Considerado como un indicador adelantado de la economía alemana, el IFO alemán mide la confianza de los empresarios y las expectativas de inversión y producción futuras, por lo que ofrece información sobre lo que se espera que sea el comportamiento futuro de la economía alemana en los próximos meses. Un aumento del índice IFO alemán sugiere un mayor optimismo empresarial y puede traer consigo un fortalecimiento. Por el contrario, un descenso puede afectar negativamente a los mercados, ya que suele traer incertidumbre. En este escenario, el IFO alemán para el mes de octubre ha dado una sorpresa se ha situado por encima de las expectativas del mercado, mostrando un avance con respecto al pasado mes de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El IFO alemán rebota En concreto, en el mes de octubre el IFO alemán se ha situado en un 86,5, una cifra que supera en más de un punto a la registrada en el mes de agosto y que bate las expectativas del mercado, que, si bien esperaba una mejor resultado, apuntaban a una subida más baja. Así, el consenso del mercado señalaba que el IFO alemán para el mes de octubre se situaría en un 85,6, un dato que superaría en ligeramente al dato de septiembre, cifrado en 85,4. La calificación actual del IFO, consecuentemente, también ha registrado un mayor crecimiento de lo esperado, al situarse en un 85,7 frente al 84,4 que pronosticaba el mercado, que esperaba que las cifras se mantuvieran en línea con las del mes de septiembre, cuando se situó también en un 84,4. En cuanto a las expectatvias del IFO alemán, la cifra también supera las expectativas, al registrar un 87,3 frente al 86,9 estimado. En el mes de septiembre, el dato fue de un 86,3. Los datos del IFO sirven de ayuda para que los gobiernos y bancos centrales tomen sus decisiones políticas a nivel fiscal y monetario. Este indicador permite evaluar el impacto de las medidas implementadas y determinar si han tenido el efecto deseado. En el caso del IFO alemán del mes de octubre, las subidas llegan poco después de que el BCE anunciara un nuevo recorte de tipos de interés.

