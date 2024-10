El índice de Hong Kong sube un 7%

El índice Hang Seng de Hong Kong extendió su repunte de los últimos días con una subida de casi el 7% en la sesión de hoy, lo que lo coloca en camino a ser su mejor día desde noviembre de 2022, gracias a nuevas medidas de estímulo de China. Las empresas chinas de tecnología y vehículos eléctricos que cotizan en el territorio lideraron el repunte, con la plataforma de comercio electrónico Meituan subiendo un 15%, Li Auto subiendo más del 10% y JD.com ascendiendo un 12%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones inmobiliarias chinas también ampliaron sus subidas después de que Pekín siguiera los pasos de otras grandes ciudades de China y relajara las normas de compra de viviendas. Los mercados de China continental estarán cerrados durante el resto de la semana por las celebraciones de la Semana Dorada del país. En sólo ocho días, China ha recuperado gran parte de la influencia que perdió en 10 meses en los mercados emergentes. El peso del país en el índice de referencia MSCI de emergentes volvió a subir al 27,8% a fines de septiembre, el nivel más alto desde noviembre de 2023.



