El índice tecnológico de Hong Kong se desploma

Las acciones chinas lideran las caídas del mercado asiático, con el índice tecnológico de Hong Kong sufriendo una caída hasta un 3,8%, su mayor caída en tres semanas. Alibaba también cayó más de un 3% después de que su presidente advirtiera sobre una posible burbuja en los centros de datos de IA, mientras que Xiaomi cayó hasta un 6,6% tras la venta de acciones con descuento. Los futuros de acciones estadounidenses y europeas bajaron ligeramente. Alibaba anuncia una contratación de personal El Banco Popular de China (PBOC) revela cambios en la política monetaria que permiten a los bancos ofertar a diferentes precios para préstamos a un año (facilidad de préstamo a medio plazo), la última medida en un esfuerzo por modernizar el conjunto de herramientas monetarias de China. Los futuros de bonos chinos a 30 años avanzaron tras el anuncio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente de Alibaba anuncia un reinicio de la contratación, con Joseph Tsai anunciando planes para reanudar la contratación tras 12 trimestres consecutivos de disminución de personal. Tsai citó la reunión de febrero del presidente Xi con emprendedores tecnológicos como una "señal muy clara a la comunidad empresarial" para reinvertir y contratar. Dudas en Japón Las actas del Banco de Japón revelan conversaciones con los responsables políticos sobre la subida de tipos de interés, considerando el ritmo de las futuras subidas. Los miembros del Banco de Japón señalaron que los tipos de interés reales se mantienen "significativamente negativos" a pesar del aumento de enero al 0,5%, y uno de ellos sugiere que los tipos deberían rondar el 1% a finales de 2025. El primer ministro japonés, Ishiba, planea implementar medidas antiinflacionarias inmediatamente después de la aprobación del presupuesto fiscal de 2025, según Kyodo News. La tasa de inflación de Japón subió al 3,6 % en diciembre de 2024, la más alta desde enero de 2023. Australia prepara el anuncio presupuestario, y el tesorero Jim Chalmers tiene previsto presentar el presupuesto gubernamental este martes. Los economistas prevén un déficit de caja subyacente de 40.000 millones de dólares australianos hasta junio de 2026, superior a los 46.900 millones de dólares australianos previstos en diciembre. Noticias de la mañana Los mercados descartan riesgos arancelarios extremos a medida que surgen indicios de que los aranceles de Trump, con motivo del "Día de la Liberación", del 2 de abril podrían estar más focalizados de lo que se temía inicialmente. Los informes sugieren que los aranceles recíprocos se centrarán en unos 15 países con importantes desequilibrios comerciales, en lugar de impuestos generales a toda la industria. Los inversores se mantienen cautelosos ante la implementación de los aranceles, y el presidente de Blackstone, Jon Gray, recomienda paciencia: "Estén atentos a la evolución de esta diplomacia arancelaria y tomen decisiones de inversión a largo plazo". Raphael Bostic, de la Reserva Federal, citó el impacto de los aranceles para justificar su pronóstico de una sola reducción de tipos este año. El oro se mantiene cerca del hito de los 3.000 dólares, subiendo ligeramente hasta los 3.015 dólares por onza tras retroceder desde el máximo histórico de 3.057 dólares de la semana pasada. La demanda de activos refugio persiste a pesar de la mejora del apetito por el riesgo, ya que persiste la incertidumbre sobre la agenda arancelaria de Trump. La rupia indonesia alcanza mínimos de la crisis financiera asiática en medio de la creciente preocupación por la trayectoria fiscal del país bajo las amplias iniciativas del presidente Prabowo Subianto, que han conllevado importantes recortes presupuestarios en los sectores de educación y obras públicas. El petróleo WTI prácticamente sin cambios, mientras que el oro se mantiene estable cerca de máximos históricos. El Índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios, con el euro en 1,0803 dólares y el yen japonés en 150,56 por dólar. Las criptomonedas retroceden, con el bitcóin cayendo un 1,6% hasta los 86.504 dólares y el ether bajando un 1,9% hasta los 2.045 dólares en medio de la incertidumbre económica.

