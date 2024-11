El índice US100 cae un 1,3% 📉

鈴 Los resultados de los gigantes tecnol贸gicos provocan una ola de ventas en el mercado a pesar de los buenos resultados El 铆ndice US100 cay贸 bruscamente, un 1,3%, tras reacciones mixtas ante los resultados de Microsoft y Meta, a pesar de que ambas empresas superaron las expectativas en t茅rminos de ingresos y ganancias. La liquidaci贸n se intensific贸 por las preocupaciones sobre el elevado gasto en infraestructura de IA y la moderaci贸n de las perspectivas de crecimiento de la nube. Puntos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Microsoft cayeron un 4,9% a pesar de superar las expectativas del tercer trimestre, principalmente debido a unas previsiones de crecimiento m谩s d茅biles de la nube de Azure

Meta cay贸 un 2,7% tras aumentar las previsiones de gasto de capital para infraestructura de IA

La reacci贸n del mercado sugiere una creciente preocupaci贸n por el coste y el cronograma de las inversiones en IA de las grandes tecnol贸gicas

Una liquidaci贸n m谩s amplia de las acciones tecnol贸gicas afecta al S&P 500 (-0,87%) y al Russell 2000 (-0,80%) La ca铆da del 铆ndice, con una fuerte presencia tecnol贸gica, refleja la creciente ansiedad del mercado sobre la sostenibilidad del crecimiento impulsado por la IA y los costos asociados. Si bien tanto Microsoft como Meta presentaron s贸lidos resultados fundamentales, sus previsiones a futuro destacaron los enormes requisitos de capital para el desarrollo de infraestructura de IA. Los comentarios de la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, sobre la desaceleraci贸n del crecimiento de Azure (se espera un crecimiento del 31-32 % en el segundo trimestre) inquietaron especialmente a los inversores, lo que sugiere que el auge de la computaci贸n en la nube puede estar moder谩ndose. Las acciones de Microsoft caen un 4,91 % por debajo de todos los niveles de SMA. Se recuperaron de los m铆nimos de octubre. Fuente: xStation 聽 El anuncio de Meta de un crecimiento "significativo" del gasto de capital en 2025 para infraestructura de IA, al tiempo que mantiene un fuerte crecimiento de los ingresos, indica la importante inversi贸n continua necesaria para seguir siendo competitivo en la carrera de la IA. Esto ha provocado preocupaciones m谩s amplias en el mercado sobre la rentabilidad del sector tecnol贸gico a medida que aumentan las inversiones en IA. Las acciones de Meta caen un 2,7% y vuelven a probar la media m贸vil simple (SMA) de 30 d铆as. Fuente: xStation 聽 La reacci贸n del mercado pone de relieve un sentimiento cambiante en el que incluso las fuertes mejoras en las ganancias pueden no ser suficientes para sostener el impulso reciente de las acciones tecnol贸gicas si van acompa帽adas de una mayor previsi贸n de gasto. La atenci贸n se centra ahora en las pr贸ximas ganancias de otros gigantes tecnol贸gicos, en particular Amazon y Apple, ya que los inversores reeval煤an las valoraciones a la luz del aumento de los costos de la infraestructura de IA. El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza actualmente cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% despu茅s de un intento fallido de ruptura a la baja ayer. Para que los bajistas tomen el control, deben permanecer por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, seguido de los m谩ximos de mediados de agosto en 19.917,81. Estos niveles han proporcionado un apoyo significativo durante la tendencia alcista que comenz贸 a fines de julio. Una ruptura de estas zonas de soporte podr铆a llevar a una prueba de las SMA de 100 y 50 d铆as. El RSI est谩 mostrando se帽ales de divergencia bajista, con m谩ximos y m铆nimos cada vez m谩s bajos, mientras que el MACD est谩 empezando a ampliarse a la baja, lo que indica una divergencia bajista. A pesar de esto, la media m贸vil simple (SMA) de 50 d铆as se est谩 ampliando frente a la media m贸vil simple (SMA) de 100 d铆as despu茅s de un cruce alcista, lo que sigue indicando un impulso alcista subyacente. Fuente: xStation 5

