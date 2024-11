📉 El índice US100 cae un 2%

Las grandes tecnol贸gicas y farmac茅uticas bajo presi贸n 馃攷 El Nasdaq, representado por el contrato US100, lidera la ca铆da de los 铆ndices en Wall Street hoy, a medida que se asienta el polvo despu茅s de las elecciones presidenciales. La presi贸n sobre el 铆ndice que engloba a las empresas tecnol贸gicas clave es m煤ltiple. La incertidumbre sobre las posibles consecuencias de las futuras pol铆ticas econ贸micas de Donald Trump est谩 creciendo, especialmente para empresas como Apple, para las que China es un mercado crucial y muy vigilado. Nvidia, un actor clave en el sector, est谩 bajo presi贸n a medida que se acerca la publicaci贸n de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024. Las compa帽铆as farmac茅uticas (especialmente las firmas de biotecnolog铆a que cotizan en el Nasdaq, como Moderna y AstraZeneca) tambi茅n est谩n experimentando p茅rdidas significativas despu茅s de que Trump nombrara al esc茅ptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. como jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos en su administraci贸n. Wall Street tambi茅n se enfrenta a un panorama de pol铆tica monetaria desafiante. Los s贸lidos datos del mercado laboral y un ligero repunte de la presi贸n inflacionaria a mediano plazo respaldan la narrativa de la Fed de "no tener prisa" en nuevos recortes de tasas de inter茅s. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

