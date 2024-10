El índice US100 retrocede tras noticias corporativas y comentarios de Daly de la Reserva Federal

El US100 y Wall Street en su conjunto retroceden en la segunda fase de la sesión de hoy tras los resultados muy débiles de ASML y LVMH, que salieron a bolsa. Además, la presión vendedora de los últimos minutos se ve alimentada por los comentarios de Mary Daly, de la Fed, que comunicó que todavía queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra la inflación y que el propio tipo neutral de la Fed no volverá a los valores históricos y lo más probable es que se establezca ahora en torno al 3%. En Europa, pero también en otros mercados, la presión bajista de hoy ha estado impulsada por los débiles resultados de dos empresas europeas clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras del tercer trimestre de LVMH: Ingresos: 19.080 millones de euros (estimación: 20.050 millones de euros)

Ingresos orgánicos: -3% (estimación +0,93%)

Ventas de la división de moda y artículos de cuero: -5% (estimación +0,48%)

Ventas de productos orgánicos y bebidas espirituosas: -7% (estimación -2,41%) Datos del tercer trimestre de ASML: Pedidos: 2.630 millones de euros, -53 % k/k, estimación: 5.390 millones de euros

Ingresos netos: 7.470 millones de euros, +20 % k/k, estimación: 7.170 millones de euros

Margen bruto: 50,8 % frente al 51,5 % k/k, estimación: 50,7 %

Beneficio neto: 2.080 millones de euros, +32 % k/k, estimación: 1.910 millones de euros

Caja y otros: 4.990 millones de euros, -0,7 % k/k, estimación: 4.860 millones de euros Las acciones de ASML bajaban un 15% al ​​final de la sesión, mientras que los ADR de acciones de LVMH pierden actualmente un 10%. El Nasdaq100 está cayendo actualmente un 1,3% y está por debajo de los mínimos de ayer. Sin embargo, por el momento, técnicamente la tendencia alcista se mantiene todo el tiempo. Fuente: xStation

