Hoy se publicarán varios datos macroeconómicos importantes. Los inversores se centrarán principalmente en la publicación del índice de servicios ISM y el informe de empleo ADP del mercado laboral estadounidense. Las expectativas sobre el informe ADP no indica un cambio significativo en la tendencia reciente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos de empleo ADP de Estados Unidos no deberían sorprender Se espera que el empleo en febrero aumente en 140.000. Sin embargo, dadas las políticas volátiles e inciertas de Donald Trump, los indicadores adelantados pueden resultar más interesantes. Uno de esos informes de hoy es el índice de servicios ISM. Tras la lectura del índice manufacturero ISM del lunes, más débil de lo esperado, y un informe PMI de servicios más bajo, el índice de servicios ISM acaparará mucha atención. Sobretodo después de las caídas que vivieron ayer las bolsas. Calendario detallado del día: 08:30 AM , Suiza - Datos de inflación de febrero: IPC: anterior 0,4 % interanual;

IPC: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior -0,1 % intermensual; 09:15 AM , España - Datos PMI de febrero: PMI de servicios España: pronóstico 55,4; anterior 54,9; 09:45 AM, Italia - Datos PMI de febrero: PMI de servicios de Italia: pronóstico 50,9; anterior 50,4;

PMI compuesto de Italia: anterior 49,7; 09:50 AM, Francia - Datos PMI de febrero: PMI de servicios de Francia: pronóstico 44,5; anterior 48,2;

PMI compuesto de Francia: previsión 44,5; anterior 47,6; 09:55 AM, Alemania - Datos PMI para febrero: PMI de servicios de Alemania: previsión 52,2; anterior 52,5;

PMI compuesto de Alemania: previsión 51,0; anterior 50,5; 10:00 AM, Zona del euro - Datos PMI para febrero: PMI de servicios de Eurozona: previsión 50,7; anterior 51,3;

PMI compuesto de Eurozona: previsión 50,2; anterior 50,2; 10:30 AM, Reino Unido - Datos PMI para febrero: PMI compuesto global de S&P: previsión 50,5; anterior 50,6;

PMI de servicios globales de S&P: pronóstico 51,1; anterior 50,8; 14:15, Estados Unidos - Datos de empleo de febrero: Cambio de empleo no agrícola de ADP: pronóstico 141.000; anterior 183.000; 15:30, Reino Unido - Habla Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 15:30, Reino Unido - Habla Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra 15:45, Estados Unidos - Datos del PMI de febrero: PMI de servicios globales de S&P: pronóstico 49,7; anterior 52,9;

PMI compuesto global de S&P: pronóstico 50,4; anterior 52,7; 16:00, Estados Unidos - Bienes duraderos de enero: Bienes duraderos sin defensa: anterior 3,5 % intermensual;

Bienes duraderos sin transporte: anterior 0,0 % intermensual;

Órdenes de fábrica: previsión 1,7 % intermensual; anterior -0,9 % intermensual;

Órdenes de fábrica sin transporte: anterior 0,3 % intermensual; 16:00, Estados Unidos - Datos ISM de febrero: Índice PMI no manufacturero ISM: previsión 52,5; anterior 52,8;

Índice de actividad empresarial no manufacturera ISM: anterior 54,5;

Índice de empleo no manufacturero ISM: anterior 52,3;

Índice de nuevos pedidos no manufactureros ISM: anterior 51,3;

Índice de precios no manufactureros ISM: anterior 60,4; 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: pronóstico 0,600 millones; anterior -2,332 millones;

Inventarios de gasolina: pronóstico 0,130 millones; anterior 0,369 millones;

Existencias semanales de destilados de la EIA: pronóstico 0,870 millones; anterior 3,908 millones;

