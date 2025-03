El informe JOLTS de EE.UU. en el punto de mira del mercado

En la segunda sesión de negociación de la semana, el sentimiento del mercado parece haber mejorado ligeramente. El foco principal de atención de hoy será el informe JOLTS sobre las vacantes de empleo en el mercado laboral estadounidense. Los analistas esperan pocos cambios con respecto a la lectura anterior. Un informe más débil de lo esperado podría afectar al dólar, mientras que unos datos más sólidos podrían proporcionar alivio a los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar, lo que podría desencadenar un repunte después de las fuertes caídas recientes. Calendario Económico 11:50 PM GMT Japón – Datos del PIB del cuarto trimestre de 2024: 1,1% interanual frente al 0,7% anterior y el 1,2% previsto (0,6% intertrimestral frente al 0,7% previsto y el 0,4% anterior)

10 a. m. - EE. UU. – Índice de optimismo empresarial NFIB de EE. UU.: 101 frente a 102,8 anteriormente

2 PM - EE.UU. – Informe JOLTS: pronóstico de 7,63 millones frente a los 7,6 millones anteriores

4 PM- EE.UU. – Informe WASDE para los mercados de trigo, soja, algodón y maíz (cambio esperado solo en las existencias de maíz; caída a 1,517 millones desde 1,54 millones anteriormente)

8:30 PM, EE.UU. – Cambio en el inventario de petróleo crudo

