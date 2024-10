El IPC del Reino Unido en línea con las expectativas

El IPC del Reino Unido en agosto fue del 2,2% interanual frente al 2,2% esperado y al 2,2% anterior (0,3% intermensual frente al 0,3% esperado y al -0,2% anterior).

El IPC subyacente del Reino Unido fue del 3,6% interanual frente al 3,6% esperado y al 3,3% anterior (0,4% intermensual frente al 0,1% anterior). Los precios de producción del IPC del Reino Unido fueron inferiores a lo esperado, con un 0,2% interanual frente al 0,5% esperado y al 0,8% anterior (-0,3% intermensual frente al 0% esperado y al 0% anterior). Los precios de entrada del IPC del Reino Unido cayeron un -1,2% interanual frente al -0,8% esperado y al 0,4% anterior (-0,5% intermensual frente al -0,3% esperado y al -0,1% anterior). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos del IPP, que son menores de lo esperado, se conocen un día antes de la reunión del Banco de Inglaterra. Actualmente, el mercado estima que hay una probabilidad del 25% de que se recorten los tipos y dos recortes este año. La primera reunión con una suavización implícita de la política monetaria podría tener lugar en noviembre. Esto podría explicar en parte la fortaleza de la moneda británica frente a la estadounidense, donde el mercado espera más de cuatro recortes.

