El maíz cae al nivel más bajo en 4 meses debido a una mayor siembra en EE. UU. y una mejora del clima en Sudamérica📉

Los futuros de maíz (CORN) en CBOT cayeron casi un 1% hoy, lo que extiende la venta especulativa después de la reciente renovación del contrato. La caída se produce después de meses de ganancias récord, durante los cuales los futuros de maíz alcanzaron niveles vistos por última vez en agosto de 2023. La caída de los precios del maíz también está influyendo en el posicionamiento en los contratos de trigo (TRIGO) y soja (SOJA). El impulso del maíz está disminuyendo Los precios favorables están impulsando a los mercados a aumentar sus pronósticos de superficie plantada en EE. UU. esta temporada, lo que podría aumentar la oferta. CoBank estima que las plantaciones de maíz en EE. UU. podrían ser hasta un 4% más altas, alcanzando más de 94,5 millones de acres de tierra.

El debilitamiento del dólar y la disminución de las existencias estadounidenses impulsaron anteriormente los aumentos de precios, pero el mercado ahora está preocupado de que la renovada amenaza de Trump de aranceles a México y Canadá pueda fortalecer el dólar. Además, las previsiones de fuertes lluvias en Argentina y Brasil están contribuyendo a la tendencia a la baja de los futuros de maíz en medio de la disminución de los temores por la siembra.

Los datos de CBOT muestran que los grandes fondos fueron vendedores netos de maíz tanto el viernes como durante la sesión de ayer en Chicago. Los grandes especuladores aún mantienen una posición larga neta significativa en futuros de maíz de CBOT, según los datos de CoT.

El viernes, el USDA publicará sus proyecciones de cosecha de trigo durante el Foro de Perspectivas Agrícolas. Una posible revisión al alza en las estimaciones de oferta podría crear presión sobre el maíz.

Tras la caída del maíz, el trigo también está experimentando pérdidas, a pesar de las previsiones de las agencias estatales rusas que indican que es poco probable que el clima desfavorable en las regiones del sur tenga un impacto negativo significativo en la oferta.

Mientras tanto, AgRural ha reducido ligeramente su previsión de cosecha de soja en Brasil a 168,2 millones de toneladas métricas desde los 171 millones proyectados anteriormente. Sin embargo, se espera que la próxima cosecha sea la más grande de la historia. MAÍZ (Intervalo D1) Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

