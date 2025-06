El mercado refuerza expectativas de recortes de tasas tras el dato de IPC de mayo

La lectura del IPC de mayo sorprendió a los inversores, quienes anticipaban cifras considerablemente más altas que las de abril debido al aumento de los costos empresariales y a los efectos base. Sin embargo, la inflación no subió como se preveía. Aún más relevante, la inflación subyacente se mantuvo sin cambios en términos interanuales. ¿Qué debemos saber del informe de inflación publicado hoy? La inflación general aumentó mínimamente al 2,4 % interanual .

La inflación subyacente se mantuvo en 2,8 % interanual , un nivel aún elevado.

En términos mensuales, los datos fueron significativamente más bajos de lo esperado: 0,1 % mensual .

Las empresas han comenzado parcialmente a trasladar los costos de los aranceles a los consumidores, aunque en menor medida de lo previsto.

Tanto en comparación mensual como anual, la inflación general se redujo principalmente por la caída en los precios de los combustibles y de la ropa.

La principal fuente de inflación sigue siendo el alquiler de vivienda , aunque su peso relativo está disminuyendo frente a otras categorías.

Los precios de los alimentos, los servicios médicos, los servicios públicos (electricidad y gas) y el transporte están empezando a repuntar. Los alquileres continúan siendo el componente dominante de la inflación. Sin embargo, el peso relativo de los alimentos, servicios médicos y facturas de servicios públicos va en aumento. Fuente: Macrobond, XTB La inflación se moderó gracias a la caída del precio del combustible, que redujo el dato anual en casi 0,4 puntos porcentuales. Fuente: Macrobond, XTB En términos mensuales, los costos de transporte y los precios de los alimentos están repuntando, aunque la inflación del alquiler sigue siendo el principal componente. Fuente: Macrobond, XTB La inflación de alimentos también empieza a repuntar, en línea con la recuperación de los precios globales de alimentos. Fuente: Macrobond, XTB Research La inflación de autos usados se ha moderado ligeramente, pero los precios podrían subir debido a una mayor demanda, impulsada por el alza en los precios de autos nuevos provocada por los aranceles. Fuente: Macrobond, XTB También se observa un repunte en la inflación de servicios tras fuertes caídas recientes, especialmente al excluir los alquileres. Esto sugiere que los costos de servicios podrían aumentar en los próximos meses, impulsados por el encarecimiento vinculado a los aranceles. Fuente: Macrobond, XTB Menor inflación aumenta la probabilidad de recortes de tasas El dato de inflación más bajo fortalece las expectativas de recortes de tipos de interés este año. Ayer, el mercado asignaba una probabilidad del 65 % a un recorte en septiembre, cifra que hoy se eleva al 80 %. Claro está, el mercado sigue a la espera de más novedades sobre el acuerdo comercial entre EE. UU. y China, así como sobre las negociaciones con Europa y otros países, especialmente ante el vencimiento de la suspensión de aranceles previsto para inicios de julio. Es relevante destacar que un tribunal de apelaciones en EE. UU. ha autorizado la recaudación de aranceles generales del 10 %. EUR/USD registra un fuerte repunte, acompañado de un aumento significativo en los precios de los bonos, tras la lectura de inflación estadounidense más baja de lo previsto. Fuente: xStation5

