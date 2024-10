El Nasdaq 100 termina la semana con fuertes subidas

La jornada de ayer en Wall Street se saldó con subidas para la mayoría de los índices bursátiles. El Nasdaq 100 terminó la sesión con un alza del 0,76% mientras que el S&P500 se impulsó un 0,21%. Por su parte, el índice Dow Jones registró descensos moderados (-0,33%). Varios bancos chinos, incluidos el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco Agrícola de China, redujeron hoy las tasas hipotecarias, una medida que ya anunció el establishment chino. Se espera que los costes de los intereses para los hogares caigan en un total de aproximadamente 150 mil millones de yuanes (21.050 millones de dólares) al año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado asiático Más allá del Nasdaq 100 y la sesión en Wall Street, en Tokio los precios al consumidor aumentaron un 1,8% interanual (se esperaba un 1,7%), por debajo del objetivo del 2% del BoJ por primera vez en cinco meses. Si bien los datos de Tokio no son fidedignos para Japón en su conjunto, son una indicación razonable y se consideran un indicador adelantado. En el mercado de divisas, la moneda con mejor desempeño hoy es el yen japonés. Las monedas de las antípodas, por otro lado, se negocian bajo una mayor presión bajista. El par USD/JPY se encuentra hoy bajo presión bajista, que con su rango empuja al par hacia la zona de 151,50. Vale la pena prestar atención a las elecciones generales de este fin de semana en Japón, que podrían poner fin al dominio del Partido Liberal Democrático de más de una década, obligando al partido gobernante a llegar a acuerdos de reparto de poder. Datos macro La atención de los inversores se centrará hoy en la publicación de los datos IFO de Alemania y los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. También conoceremos la lectura de las ventas minoristas de Canadá. Otros mercados Los metales preciosos están perdiendo valor en lo que va de sesión. Destacan el oro, que ha bajado un 0,3%, y la plata, que lo hace un 0,45%. El gas natural sube un 0,6% al comienzo de la última sesión de la semana, mientras que el West Texas se mantiene cerca de los 70,4 dólares por barril. En el mercado de criptomonedas, estamos viendo caídas de casi el 1% en el Bitcoin, que cotiza en la zona de los 67.500$. Al mismo tiempo, Ethereum se deja un 2%. Fuente: xStation5

