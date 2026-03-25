El Nasdaq retrocede tras nuevas declaraciones desde Irán

- Irán rechaza negociar un alto el fuego en el contexto actual.
- Los futuros del Nasdaq reaccionan a la baja tras la noticia.
- EE. UU. continúa impulsando esfuerzos para lograr una tregua.
- Irán rechaza negociar un alto el fuego en el contexto actual.
- Los futuros del Nasdaq reaccionan a la baja tras la noticia.
- EE. UU. continúa impulsando esfuerzos para lograr una tregua.
Según fuentes citadas por la agencia iraní Fars, Irán no aceptará un alto el fuego ni participará en un proceso de este tipo con una parte que haya violado sus acuerdos.
Reacción del mercado
Tras estos comentarios, los futuros del Nasdaq 100 (US100) registraron una caída inicial, reflejando el deterioro del sentimiento en los mercados ante la falta de avances diplomáticos. Irán señaló que, en las condiciones actuales, las negociaciones no son beneficiosas. No obstante, también indicó que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar una tregua.
Fuente: xStation
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