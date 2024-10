El ORO alcanza nuevos máximos históricos por encima de los $2600 ⚡Fed presenta proyecciones sólidas ante ciclo de recortes de tasas 'agresivo'🔍

La Fed sorprende con un recorte de 50 puntos b谩sicos, dado el consenso de los economistas de Bloomberg, donde m谩s de 110 pron贸sticos apuntaban a un recorte de 25 puntos b谩sicos. En anticipaci贸n del ciclo de recortes de tasas m谩s agresivo de la Fed, el d贸lar estadounidense se debilita y el oro repunta por encima de los $2600 por onza. Sin embargo, la Fed opt贸 por un recorte m谩s fuerte, apuntando a fuertes ca铆das en la inflaci贸n y una desaceleraci贸n del mercado laboral. El punto clave, sin embargo, es que la declaraci贸n de la Fed no ve problemas econ贸micos, como tambi茅n indican las proyecciones macroecon贸micas: La Fed reduce m铆nimamente su proyecci贸n de crecimiento del PIB al 2,0% desde el 2,1% para 2024, pero mantiene su perspectiva de crecimiento en el 2,0% en 2025 y 2026. Tambi茅n establece una nueva proyecci贸n para 2027 tambi茅n en el 1,8%

La previsi贸n para la tasa de desempleo se ha elevado al alza, dada la situaci贸n actual del mercado. Se espera que la tasa de desempleo sea del 4,4% este a帽o (frente al 4,0% en la previsi贸n y al 4,2% actual). La tasa en 2025 tambi茅n es del 4,4% (frente al 4,2%), seguida del 4,3% en 2026 y del 4,2% en 2027 (junto con el largo plazo)

Las previsiones de inflaci贸n se redujeron dr谩sticamente al 2,3% interanual este a帽o desde el 2,6%. Para el a帽o que viene, la previsi贸n del PCE se redujo del 2,3% al 2,1%. La previsi贸n del 2,0% para 2026 y el largo plazo se mantuvo en el mismo nivel.

Las previsiones de inflaci贸n b谩sica tambi茅n se redujeron, al 2,6% interanual este a帽o y al 2,2% interanual el a帽o que viene.

Sin embargo, el objetivo se alcanzar谩 como antes en 2026.

Las tasas de interés previstas se han reducido muy drásticamente, con dos o tres recortes más previstos este año (con una mediana del 4,4%) y la expectativa de otros 4-5 recortes en 2025 hasta el 3,4%. La Fed también prevé tipos en el 2,9% en 2026 y el mismo nivel en 2027 y a largo plazo. Vale la pena recordar que las previsiones de junio apuntaban a solo 1 recorte este año de 25 puntos básicos. El ORO sube casi un 0,6% hoy y durante un tiempo el metal precioso alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 2.600 dólares la onza. Fuente: xStation5. Fuente: Fed Fuente: Fed

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "