El oro cae desde su máximo histórico, presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

Los precios del oro están bajo presión hoy debido a un dólar estadounidense más fuerte (el índice del dólar gana casi un 0,5 %). El oro ha caído casi un 0,5 % desde su máximo histórico alcanzado ayer tras la decisión de la Reserva Federal. Sin embargo, la caída impulsada por la toma de beneficios se ha detenido en el importante nivel de $3030; ahora, el oro registra una caída de solo el 0,3 %. El retroceso se ha frenado en un nivel clave, donde se observan múltiples reacciones del precio y un retroceso de Fibonacci del 38,2 % de la última onda alcista, iniciada hace una semana. Medios chinos han informado que los inversores deben actuar con cautela respecto al oro, debido al aumento del riesgo de volatilidad (China Securities Journal). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 El dólar estadounidense sigue fortaleciéndose desde ayer. Los datos macroeconómicos de EE.UU. favorecieron al dólar, con solicitudes de desempleo ligeramente por debajo de las expectativas, situándose en un saludable nivel de 223,000. Al mismo tiempo, el índice de la Fed de Filadelfia superó las expectativas, registrando 12 frente a los 9 esperados en Wall Street. Fuente: xStation5

