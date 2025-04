El oro cae un 1,4 % y la plata se desploma un 4 % ante toma de beneficios 📉

El oro cae cerca de un 1 % hoy, situándose por debajo del nivel de los 3100 dólares. El amplio plan arancelario de Trump anunciado ayer ha incrementado la incertidumbre; sin embargo, no se aplica a ciertos bienes, como la energía, el cobre, el oro y otros minerales específicos que no se producen en Estados Unidos. Las bóvedas del COMEX en EE. UU. están “llenas” tras fuertes importaciones desde Europa, y la decisión de la administración estadounidense sugiere que el mercado del oro no se verá adicionalmente presionado por sanciones sobre metales preciosos.

El mercado del oro temía que Trump impusiera aranceles también al oro, lo que habría restringido aún más el mercado spot. Ahora, el alivio y la toma de beneficios presionan a la baja los precios del oro. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil No solo el oro, sino también la plata registra caídas hoy, retrocediendo casi un 4 %. Según Reliance Securities, la demanda de plata se desacelerará debido a que los aranceles afectarán a países productores de semiconductores, donde la plata se utiliza ampliamente. Fuente: xStation 5

