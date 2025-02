⚡El Oro cae un 1.5%

📉El oro registra la mayor caída desde mediados de diciembre de 2024 y cae por debajo de los 2900 dólares presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El Oro está experimentando una caída del 1,5% hoy, impulsada por la presión de toma de ganancias y una disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Además, las anticipadas negociaciones de paz relacionadas con Ucrania parecen estar ejerciendo cierta presión sobre el metal precioso. Desde principios de este año, el oro ha mostrado un aumento dinámico, respaldado por las preocupaciones de los inversores sobre el futuro de la economía estadounidense, la creciente incertidumbre relacionada con los aranceles propuestos por Trump que podrían derivar en una guerra comercial, así como las perspectivas de fortalecimiento de la inflación en EE.UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años han retrocedido más de 5 puntos básicos hasta el 4,47%, mientras que al inicio de la semana alcanzaban el 4,65%. Los rendimientos a corto plazo también han caído más de 5 puntos básicos hasta el 4,25%. Los datos de ventas minoristas en EE.UU. para enero sorprendieron con una inesperada caída del -0,9% mensual, mientras que el mercado esperaba un retroceso del 0,2% en comparación con diciembre de 2024. En el mes anterior, el aumento mensual fue del 0,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ORO (intervalo H1) Observando el intervalo horario, vemos que el precio está probando la EMA200 (línea roja), pero la situación técnica indica una ventaja decisiva para el lado de la oferta, con una posible formación de doble techo en el nivel de $2,930 por onza. Los siguientes niveles que el oro podría probar son $2,820 por onza, donde observamos reacciones previas del precio y el retroceso del 38,2% de Fibonacci de la ola alcista desde enero.

Fuente: xStation5

La caída del oro hoy es la mayor desde mediados de diciembre de 2024. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

