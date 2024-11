🟡El oro prueba los 2.600 dólares

El precio del oro cay贸 hoy a su nivel m谩s bajo desde el 20 de septiembre, lo que supone la mayor correcci贸n del a帽o. La correcci贸n, que comenz贸 el 31 de octubre, ya ha ascendido a aproximadamente el 7% o 200 d贸lares por onza. La ca铆da est谩 vinculada al llamado "Trump Trade", caracterizado por un fortalecimiento del d贸lar estadounidense y un aumento de los rendimientos. Las expectativas de una mayor inflaci贸n bajo las pol铆ticas de Trump podr铆an impulsar las tasas de inter茅s neutral por encima de lo previsto inicialmente. Dada la perspectiva de recortes de tasas al 3,75% para finales del pr贸ximo a帽o y asumiendo una prima de riesgo en los bonos, es posible que los rendimientos no disminuyan significativamente con nuevos recortes de tasas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os han alcanzado el 4,4%. Fuente: XTB. El oro est谩 experimentando actualmente su correcci贸n m谩s importante del a帽o, superando los 200 d贸lares por onza. El precio est谩 probando ahora el nivel de $2,600, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la 煤ltima tendencia alcista importante. El siguiente nivel de soporte significativo se encuentra en $2550, que se alinea con el retroceso de Fibonacci del 50%. Entre $2550 y $2600 podemos notar la l铆nea de tendencia ascendente dibujada sobre los m铆nimos de este a帽o y el promedio m贸vil de 100 per铆odos. La estacionalidad sugiere un posible repunte a finales de noviembre y diciembre. Fuente: xStation5

