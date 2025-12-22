El oro rompe máximos históricos y refuerza su rol de refugio al cierre de año

El oro superó su máximo histórico previo y alcanzó US$4.427/oz , apoyado por expectativas de tasas más bajas en EE. UU. y mayor demanda de refugio .

El oro (GOLD) volvió a romper máximos históricos, alcanzando los US$4.427 por onza, y superó el récord previo de octubre (US$4.381/oz), en un movimiento que combina dos motores típicos de fin de año: búsqueda de refugio y reposicionamiento ante cambios en la trayectoria de tasas en EE. UU.

La narrativa dominante es que el mercado está adelantando un 2026 con recortes de la Reserva Federal —se habla de dos recortes— y, en paralelo, mayor presión política para un sesgo monetario más laxo. En un activo que no paga cupón, la expectativa de tasas más bajas reduce el costo de oportunidad de mantener oro, por lo que el rally no depende solo de titulares, sino también de cómo se recalibran las tasas reales y el dólar.

Geopolítica: el factor que añade urgencia al movimiento

El segundo frente —y el que le da urgencia al avance— es geopolítico. El repunte se produjo con un telón de fondo de tensiones en rutas energéticas: por un lado, Estados Unidos intensifica un bloqueo petrolero contra Venezuela; por otro, se reporta un ataque de Ucrania a un buque asociado a la “flota sombra” rusa en el Mediterráneo.

Este tipo de eventos suele elevar la prima por incertidumbre porque toca puntos sensibles del comercio de energía y del riesgo de escaladas. Cuando el mercado percibe que el escenario puede deteriorarse con rapidez, el oro tiende a absorber demanda táctica, incluso si el apetito por riesgo en otros activos —como acciones— se mantiene intermitente.

Un rally con base más sólida que en episodios anteriores

A diferencia de episodios más cortos y explosivos, este avance llega después de un año en el que el metal ya venía respaldado por compras persistentes y flujos de inversión, lo que hace que cada corrección encuentre compradores relativamente rápido.

La señal clave es que el precio no solo marcó un nuevo máximo, sino que también muestra capacidad de sostener niveles elevados, algo típico cuando el mercado mezcla cobertura de riesgo con posicionamiento por tasas. En otras palabras, el impulso no se explica por una sola noticia, sino por una combinación de macro (tasas esperadas) y riesgo (tensiones geopolíticas) que se refuerzan mutuamente.

Análisis técnico del oro: ruptura y extensión con momentum fuerte

Desde el punto de vista técnico, el movimiento es de ruptura y extensión. En el gráfico M30, el oro aceleró tras superar la zona de congestión previa y hoy opera por encima del nivel 200% de Fibonacci (~4.416,5), con el precio alrededor de 4.420.

El mapa técnico deja soportes escalonados en 4.393 (161,8% de Fibonacci) y 4.356 (100%). La referencia clave de continuidad inmediata es que el precio se sostenga por encima de 4.416, evitando que el rompimiento quede como un falso quiebre.

El RSI cercano a 68 confirma un momentum fuerte, aún sin entrar en zona extrema, mientras que la SMA50 se inclina al alza por encima de la SMA200, reforzando el sesgo comprador. Aun así, dada la extensión y velocidad del movimiento, es razonable esperar pausas o correcciones cortas antes de un nuevo tramo alcista, especialmente si baja la liquidez típica de fin de año o aparecen titulares que modifiquen el tono del riesgo global.

Un cierre de año dominado por tasas y riesgo

El oro cierra el año reafirmando su doble rol: cobertura frente a la incertidumbre geopolítica y beneficiario de un escenario de tasas reales más bajas hacia adelante. Mientras esas dos fuerzas sigan alineadas, el metal mantiene argumentos para sostener precios elevados, incluso si el avance se vuelve más escalonado en las próximas sesiones.

