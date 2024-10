El oro rompe nuevos máximos; la plata suma un 1,9%

El oro y la plata han subido hacia nuevos máximos, en medio de las crecientes expectativas por los últimos datos económicos de EE. UU. y las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de una semana. La fortaleza de los metales se produce a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar estadounidense, lo que confirma que la atención sigue centrada en las elecciones estadounidenses. La ventaja de Trump en las encuestas significa que es su mandato lo que el mercado está descontando en este momento. Este estado de la formulación de políticas podría traer más disrupción de políticas, la imposición de aranceles comerciales y mayores riesgos geopolíticos. El lingote también subió después de que los datos económicos publicados el martes mostraran que las vacantes de empleo en EE. UU. cayeron mucho más de lo esperado, mientras que la confianza del consumidor aumentó por encima de todas las estimaciones. Los inversores estarán atentos a una serie de datos estadounidenses que se publicarán esta semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos de inflación y salarios pueden proporcionar pistas sobre el ritmo de los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Datos recientes han puesto de relieve la resiliencia de la economía estadounidense, lo que mantiene vivo el debate sobre hasta qué punto la Reserva Federal puede recortar las tasas de interés antes de fin de año. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "