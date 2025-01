El oro sube casi un 0,5%; la plata sube por encima de los 30 dólares la onza 📈 El debilitamiento del dólar estadounidense impulsa a los metales preciosos

Los metales preciosos est谩n al alza, respaldados por la lectura de inflaci贸n de precios al consumidor en Estados Unidos, que estuvo en l铆nea con las previsiones, mientras que la tasa de crecimiento interanual de la inflaci贸n subyacente indic贸 un 3,2% interanual frente al 3,3% esperado. Los datos, aunque esencialmente mixtos, proporcionaron a los mercados un alivio considerable y elevaron la valoraci贸n de activos negativamente correlacionados con el d贸lar. Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os caen al 4,66%, mientras que el 铆ndice del d贸lar estadounidense pierde un 0,5%. En medio del creciente inter茅s del mercado por los metales, el oro registra un alza cercana al 0,5% y la plata sube casi un 1,8%, rondando los 30,5 d贸lares por onza. ORO (D1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El oro mantiene una tendencia alcista y recientemente ha respetado dos veces el l铆mite inferior de la estructura de la tendencia ascendente; mientras dibuja una formaci贸n potencialmente alcista con m铆nimos crecientes. Los picos hist贸ricos se encuentran en el nivel de 2.800 d贸lares por onza.

Fuente: xStation5 Plata (D1) La plata ha mantenido el soporte en la forma de la EMA200 (l铆nea roja) y est谩 volviendo al crecimiento, prepar谩ndose para una prueba de la EMA50 y la EMA100; ambos promedios rondan los 30,7 d贸lares la onza.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "