El oro sube casi un 1,5% al ​​final de la semana

El oro está experimentando un espectacular repunte esta semana, rebotando casi un 6%, con beneficios de hoy por sí solas cercanas al 1,5%. Este aumento en los precios del oro se produce en medio de una creciente incertidumbre política tras la decisión de Rusia de modificar su doctrina nuclear. Además, el oro se está beneficiando del posible resurgimiento de la inflación, aunque los aumentos de precios no se están disparando. Curiosamente, también estamos presenciando un fortalecimiento del dólar estadounidense y una disminución de las expectativas de recortes de las tasas de interés estadounidenses esta semana. El oro ha recuperado el nivel de $2700 y superado la zona definida por las medias móviles de 50 y 100 días. Este movimiento niega la reciente tendencia a la baja al superar el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la caída anterior. El próximo objetivo potencial está alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

