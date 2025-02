El ORO sube un 0,4% y se acerca de nuevo a la zona de los 2.900 dólares tras la "racha de crecimiento" más fuerte desde 2020 📈

La ca贸tica pol铆tica comercial de la nueva administraci贸n de Trump, las especulaciones en torno a los aranceles estadounidenses como herramienta de negociaci贸n principalmente y el d贸lar todav铆a d茅bil est谩n respaldando los precios del oro, que hoy suben un 0,4%, probando la zona de los 2.900 d贸lares por onza troy. El 铆ndice del d贸lar sigue a la baja, sin lograr un fuerte repunte tras el reciente impulso a la baja. Ecos de las d茅biles ventas minoristas en EE. UU. El viernes pasado, presenciamos la mayor ca铆da de las ventas minoristas en EE. UU. en casi dos a帽os, informada para enero. Actualmente, el mercado est谩 descontando los primeros recortes de tasas de la Fed a partir de septiembre, mientras que las estimaciones anteriores suger铆an que la Fed reci茅n comenzar铆a a flexibilizar la pol铆tica monetaria en diciembre. Adem谩s, la perspectiva de una pol铆tica comercial "m谩s suave" bajo el gobierno de Trump (que probablemente ser铆a negativa para el 铆ndice del d贸lar estadounidense) est谩 respaldando un repunte de los precios de los metales preciosos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n el 煤ltimo informe de Compromisos de los Comerciantes (CoT), de la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos, el grupo "Managed Money" ha reducido las apuestas alcistas en el oro a su nivel m谩s bajo en cuatro semanas. A pesar de ello, el viernes pasado, el oro marc贸 su s茅ptima ganancia semanal consecutiva, la racha ganadora m谩s larga desde 2020. Hoy, junto con el aumento del 0,4% del oro, la plata, el paladio y el platino tambi茅n est谩n subiendo entre un 0,4% y un 0,7%. Gr谩fico del ORO (intervalo H1) Fuente: xStation5

