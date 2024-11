📈El Oro sube un 0,7% pese a los comentarios agresivos de Bowman de la Fed🗽'Tasa neutral mucho más alta y progreso 'estancado' en la reducción de la inflación'

Michelle Bowman, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, coment贸 hoy la pol铆tica monetaria de la Fed, la econom铆a estadounidense y los niveles de tasas neutrales. En general, sus comentarios fueron bastante agresivos, lo que indica que se necesita m谩s cautela y probablemente un nivel de tasas neutrales mucho m谩s alto en los EE. UU. A pesar de eso, y del aumento del d贸lar respaldado por los rendimientos, el oro gan贸 hoy un 0,7% a $ 2650 por onza, en parte debido a las tensiones geopol铆ticas y la mejora de los indicadores t茅cnicos. El perfil X de EuropeInvasion inform贸 que las fuerzas rusas se preparan para lanzar el misil bal铆stico intercontinental RS-26 de 36.000 kg con un alcance de 6.000 km en un posible ataque a Kiev, despu茅s de que Ucrania utilizara misiles ATACMS y Storm Shadow del Reino Unido, impactando a Rusia. El banco central de Estados Unidos deber铆a adoptar un enfoque cauteloso en materia de pol铆tica monetaria. La Fed puede estar m谩s cerca de la tasa de pol铆tica neutral de lo que los responsables de la pol铆tica creen actualmente, pero la inflaci贸n sigue siendo una preocupaci贸n.

Mi estimaci贸n de la tasa de pol铆tica neutral es mucho m谩s alta que antes de la pandemia. Acept茅 apoyar el recorte de la tasa de la Fed de noviembre, ya que se alinea con mi preferencia por reducir las tasas gradualmente.

Me complace que la declaraci贸n de pol铆tica de la Fed de noviembre haya brindado la opci贸n de decidir futuros ajustes de pol铆tica. El progreso en la reducci贸n de la inflaci贸n parece haberse estancado.

Debemos ser pacientes y cautelosos sobre cu谩l puede ser realmente un enfoque de pol铆tica de inmigraci贸n.

Incluso cuando bajemos la inflaci贸n, los precios seguir谩n siendo m谩s caros.

La Fed debe ser flexible. Es preocupante que estemos recalibrando la pol铆tica pero no hayamos alcanzado la meta de inflaci贸n.

Las n贸minas de octubre probablemente aumentaron al ritmo promedio reciente despu茅s de tener en cuenta los huracanes, la huelga de Boeing y la baja tasa de respuesta.

Veo un mayor riesgo para el mandato de estabilidad de precios, aunque es posible que se deterioren las condiciones laborales.

La econom铆a es fuerte, el mercado laboral est谩 cerca del pleno empleo y la inflaci贸n es elevada. El movimiento lateral de la inflaci贸n del gasto b谩sico en consumo personal desde mayo refleja una mayor demanda de viviendas asequibles y una oferta de viviendas inel谩stica.

La tasa de desempleo está por debajo de mi propia estimación de pleno empleo; el aumento de este año refleja una contratación más débil. El Oro extiende su impulso alcista a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense con una posible prueba de la EMA50 (la línea naranja) en 2654 dólares la onza. Este movimiento se produjo después de probar la banda inferior del canal de precios ascendente.

