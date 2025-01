El oro sube un 0,8% impulsado por el débil PMI chino y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. 📈

El índice del dólar estadounidense (USDIDX) sube más de un 0,3% hoy, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años caen al 4,53%, es decir, más de 4 puntos básicos, combinado con datos decepcionantes de China, lo que hace que los precios del oro sigan aumentando en el nuevo año. Los inversores están calculando el riesgo de una desaceleración en China, la postura cada vez más moderada del Banco Central Europeo, así como los posibles cambios en las perspectivas de los futuros tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. en el contexto del ascenso de Trump al poder, que, a pesar de la "perspectiva de base a favor del dólar", puede acabar resultando un catalizador positivo para los precios del oro. El crecimiento del oro (GOLD) asciende hoy al 0,8%, mientras que en la última sesión de 2024 los precios del metal subieron más del 0,5%. En este sentido, los riesgos políticos y económicos, que se observan especialmente en China y Europa, donde la economía se está desacelerando seriamente, influyen de manera importante. Es probable que esto se traduzca en una posición moderada por parte del BCE y los bancos del PBoC en 2025.

Los datos del PMI manufacturero de China, publicados esta noche, para diciembre indicaron 50,5, una lectura muy por debajo del 51,7 esperado y del 51,5 de noviembre. Para los mercados, esto significa que es probable que el Banco Popular de China se vea obligado a tomar medidas más radicales para apoyar la economía en 2025 si quiere despertar el consumo.

Por otro lado, es evidente una cierta tendencia de "desdolarización" en los bancos centrales que buscan un activo para almacenar valor ante una desaceleración o una inflación elevada.

Por lo tanto, es probable que en 2025 haya pocos recortes de tasas en los EE. UU. (pero los mercados cuentan con que es casi seguro que ocurran), mientras que Europa y China pueden relajar la política de manera aún más decisiva. Las compras elevadas de los bancos centrales desde hace tiempo y los crecientes riesgos geopolíticos están impulsando los precios del oro, que han ganado un 27% interanual en 2024. Si se repite ese impulso en 2025, los precios del oro se situarían en torno a los 3.000 dólares la onza.

Es probable que los aranceles y las políticas proteccionistas propuestas por Trump sean inflacionarios y puedan desencadenar guerras comerciales. Como resultado, a pesar del impacto en los mayores rendimientos, el oro puede seguir siendo importante y mantener su impulso alcista, convirtiéndose en un denominado "refugio seguro". Las altas tasas de interés actuales en Estados Unidos siguen reduciendo la demanda de oro, pero el metal está teniendo un muy buen desempeño. ORO (gráfico H1) Si observamos el intervalo diario, la principal resistencia del ORO se ve en torno a los 2.680 - 2.710 dólares la onza (reacciones de precios anteriores, retroceso de Fibonacci), la línea de resistencia más pequeña en la tendencia bajista a corto plazo. Superar este nivel podría abrir el camino para que el oro alcance nuevos máximos históricos.

