🟡El oro sube un 0,85% antes de la Fed

El oro intenta recuperar las p茅rdidas antes de la decisi贸n de la Fed, tras las fuertes ca铆das vinculadas a la victoria electoral de Trump La agitaci贸n del mercado contin煤a tras la elecci贸n presidencial estadounidense, que ha tra铆do una volatilidad significativa. La victoria de Trump parece haber complicado a煤n m谩s la tarea de la Fed, aunque es poco probable que la decisi贸n de hoy sorprenda. Sin embargo, un cambio m谩s fuerte en la comunicaci贸n de la Fed en comparaci贸n con la reuni贸n de septiembre podr铆a indicar una reacci贸n a los resultados electorales, incluso cuando el mercado ya hab铆a indicado la necesidad de menos recortes de tasas. 驴C贸mo podr铆a afectar la decisi贸n de la Fed de hoy a los mercados clave? 驴Se帽alar谩 la Fed un enfoque m谩s cauteloso ante futuros recortes de tasas? El recorte de tasas es seguro. 驴Qu茅 sigue? El recorte de tasas de hoy est谩 descontado con una probabilidad del 99,8%, seg煤n los contratos de futuros de tasas de inter茅s de EE. UU. Un movimiento en diciembre tiene un precio del 73,6%. El mes pasado, el mercado descont贸 brevemente las mismas posibilidades de un recorte o de mantener la tasa en diciembre. La elecci贸n de Trump no ha alterado significativamente las expectativas para el a帽o en curso, pero ha reducido ligeramente las expectativas de recortes para el pr贸ximo a帽o. Sin embargo, durante la reuni贸n de septiembre, se esperaban recortes de 200 puntos b谩sicos para septiembre del pr贸ximo a帽o. Actualmente, se han descontado menos de 100 puntos b谩sicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El s贸lido crecimiento econ贸mico del tercer trimestre sugiri贸 que la Fed no se ver铆a obligada a realizar recortes agresivos. Por el contrario, el desalentador informe de NFP de octubre mostr贸 un crecimiento de solo 12.000. Aunque la oficina de estad铆sticas laborales de EE. UU. indica que los datos est谩n algo distorsionados por los huracanes, algunos miembros de la Fed, probablemente incluido Powell, estar谩n m谩s preocupados por el mercado laboral, lo que posiblemente mantenga la necesidad de m谩s recortes, al menos por ahora. Por otro lado, algunos miembros solo quer铆an un recorte de 25 puntos b谩sicos en septiembre. Ahora, con la posibilidad de mayores expectativas de inflaci贸n, algunos miembros podr铆an querer pausar los recortes en diciembre o principios del pr贸ximo a帽o. Las previsiones de diciembre son cruciales Si bien es muy probable que se produzca un recorte en diciembre, muchas cosas podr铆an cambiar si nos fijamos en las previsiones econ贸micas para el a帽o que viene. La Fed tendr谩 que tener en cuenta la agenda econ贸mica de Trump y los aranceles a los productos extranjeros. Seg煤n Janet Yellen, un aumento del d茅ficit del PIB del 1 % en 10 a帽os eleva la tasa de inter茅s neutral en 30-40 puntos b谩sicos. En teor铆a, esto podr铆a significar que m谩s miembros vean una tasa neutral m谩s alta en diciembre. Actualmente, las expectativas de los miembros de la Fed est谩n muy dispersas. Vale la pena recordar que todo esto influye en los rendimientos del mercado a largo plazo, lo que podr铆a limitar el potencial de crecimiento econ贸mico. Sin embargo, estas son consideraciones para diciembre/enero, mientras que ahora Powell probablemente convencer谩 a sus colegas de la Fed de que los recortes de tasas son necesarios para apoyar la situaci贸n del mercado laboral. Tasas de inter茅s y rendimientos de EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 驴C贸mo reaccionar谩 el mercado? El panorama actual del mercado est谩 determinado en gran medida por los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. de ayer y el repunte de hoy. Sin embargo, se pueden esperar reacciones a las 20:00 y despu茅s de las 20:30 durante la conferencia de prensa de Powell. Si Powell mantiene la comunicaci贸n previa y contin煤a indicando la necesidad de recortes debido al debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, es posible que el d贸lar caiga, el oro rebote y el mercado de valores reciba m谩s apoyo. Por el contrario, si Powell comienza a discutir el impacto de la pol铆tica de Trump en las expectativas de inflaci贸n y los rendimientos, puede indicar que la Fed est谩 considerando ahora la pol铆tica fiscal futura. Esto podr铆a limitar a煤n m谩s los recortes de tasas esperados, lo que es bueno para el d贸lar, negativo para el oro en el corto plazo y negativo para los 铆ndices burs谩tiles. Sin embargo, vale la pena recordar que un mayor aumento del d茅ficit estadounidense es muy positivo para el oro en el largo plazo. Recientemente, se hab铆a descontado una tasa del 3,0% para junio, ahora es casi del 4%. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽 El oro est谩 limitando las ca铆das de ayer, rebotando hoy desde el promedio de 50 per铆odos. Si la Fed no cambia su comunicaci贸n, hoy es posible un repunte hasta el nivel de 2700 USD, donde se encuentra el promedio de 25 per铆odos. Por otro lado, las especulaciones sobre una reactivaci贸n inflacionaria el a帽o que viene por parte de la Fed podr铆an llevar al oro de nuevo a alrededor de 2650 USD por onza. Fuente: xStation5

