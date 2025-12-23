El oro y la plata alcanzan niveles récord por las apuestas a recortar las tasas y los riesgos globales

Pese a señales técnicas de sobrecompra (RSI elevado), los compradores siguen defendiendo niveles de referencia cercanos a 4.500 dólares para el oro y 70 dólares para la plata.

La demanda de refugio y las compras vía ETF , junto con adquisiciones de bancos centrales , sostienen el rally; el oro acumula un fuerte avance anual y la plata lo supera en rendimiento.

El precio del oro y el precio de la plata tocaron máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos.

Récords en metales preciosos: qué está moviendo al mercado

El oro y la plata subieron a máximos históricos en un contexto marcado por dos fuerzas principales: el aumento de la incertidumbre global y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) continúe recortando tasas. Para los metales preciosos, que no pagan intereses, un escenario de menores costos de financiamiento suele ser un viento a favor, especialmente cuando se combina con demanda de activo refugio.

Oro cerca de 4.500 dólares: tasas, refugio y aceleración del rally

El oro al contado llegó a subir hasta 1,2%, ubicándose apenas por debajo de los 4.500 dólares por onza, ampliando ganancias después de registrar su mayor alza diaria en más de un mes. El telón de fondo es la apuesta del mercado a que, tras tres recortes consecutivos de tipos de interés, la Fed volverá a reducir el costo de los préstamos el próximo año, un factor que suele favorecer al precio del oro.

Geopolítica en foco: Venezuela y presión de EE. UU.

El atractivo del oro como refugio también se intensificó en la última semana por el aumento de tensiones geopolíticas, con énfasis en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros mientras incrementa la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Las fricciones geopolíticas han vuelto a la palestra”, afirmó Ahmad Assiri, estratega de Pepperstone Group, al citar las incautaciones de petroleros. “Estos acontecimientos, si bien no desencadenan una aversión total al riesgo, sin duda contribuyen a la demanda subyacente de oro como cobertura imprescindible”.

Un año histórico para el oro: bancos centrales y flujos a ETF

El oro acumula un alza de 70% en el año y se encamina a su mejor desempeño anual desde 1979. Este avance ha estado respaldado por compras elevadas de bancos centrales y por entradas de capital a los fondos cotizados en bolsa (ETF). Además, según datos del Consejo Mundial del Oro, las tenencias totales en ETF respaldados por oro han aumentado todos los meses del año, excepto en mayo.

Leer más: Cómo el atractivo del oro como refugio seguro impulsa precios récord

Trump, comercio global y la “operación de devaluación”

El mercado alcista también se vio impulsado a comienzos de año por las medidas del presidente estadounidense Donald Trump para reestructurar el comercio global y por sus amenazas a la independencia de la Reserva Federal. En paralelo, algunos inversores se han movido por la llamada “operación de devaluación”: una salida de bonos soberanos y de las monedas en las que están denominados, ante el temor de erosión del valor por el aumento de los niveles de deuda.

ETF como motor: SPDR Gold Trust y el rol del inversionista minorista

La compra vía ETF ha sido clave en la escalada. Las inversiones en SPDR Gold Trust de State Street Corp., el mayor ETF de metales preciosos, subieron más de una quinta parte en lo que va del año.

Aun así, el tipo de flujo importa. “Las entradas de ETF de oro en los últimos meses han sido impulsadas en gran medida por inversores minoristas en lugar de institucionales”, dijo Apoorva Javadekar, economista jefe de Muthoot Fincorp Ltd.. En ese sentido, advirtió que la volatilidad puede mantenerse elevada porque “los flujos minoristas son menos rígidos”.

¿Se puede sostener el nivel? Recuperación rápida y proyecciones a 2026

El oro se recuperó con rapidez después de retroceder desde su máximo previo de 4.381 dólares en octubre, cuando el repunte fue considerado excesivo. Ahora, el metal aparece posicionado para intentar sostener estas ganancias el próximo año.

Entre las proyecciones destacadas, Goldman Sachs Group Inc. es uno de los bancos que prevé más alzas hacia 2026: plantea un escenario base de 4.900 dólares por onza, con riesgos al alza.

Plata cerca de 70 dólares: un rally aún más explosivo

La plata llegó a subir hasta 1,4% y rozó los 69,99 dólares por onza, moviéndose alrededor de los 70 dólares. Su avance anual, de cerca de 140%, ha sido incluso más fuerte que el del oro. Según el texto, el impulso más reciente se explica por entradas especulativas y por persistentes dislocaciones de oferta en centros comerciales clave, tras una histórica contracción de posiciones cortas en octubre.

Oferta, bóvedas y riesgos comerciales

Desde entonces, las bóvedas de Londres han recibido flujos importantes de entrada. Sin embargo, una parte relevante de la plata disponible a nivel mundial permanece en Nueva York, mientras los operadores esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre si las importaciones de minerales críticos amenazan la seguridad nacional, lo que podría derivar en aranceles o restricciones comerciales sobre el metal.

En China, la plata almacenada en depósitos vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzó el mes pasado su nivel más bajo desde 2015.

Leer más: Por qué la plata ha subido incluso más que el oro

Señales técnicas: RSI en zona de sobrecompra, pero sin capitulación

El índice de fuerza relativa (RSI) del oro sugiere que el metal entró en zona de sobrecompra, con lecturas superiores a 80 el martes. En el caso de la plata, el RSI —cerca de 80— se ha mantenido elevado durante aproximadamente dos semanas. En términos generales, lecturas por encima de 70 suelen interpretarse como condiciones de sobrecompra.

Aun así, esto no ha frenado al mercado. “En lugar de que los vendedores intervengan agresivamente, tanto el oro como la plata siguen atrayendo compradores en momentos de fortaleza”, afirmó Assiri, de Pepperstone. En su lectura, los 4.500 y los 70 dólares se perciben menos como techos rígidos y más como puntos de referencia dentro de las tendencias actuales, manteniendo el soporte por ahora y durante las festividades.