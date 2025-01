El Banco de Noruega mantuvo estable los tipos de interés en 4,5% durante su reunión del 22 de enero, y la gobernadora Ida Wolden Bache sugirió una probable reducción de la tasa en marzo. Tipos de interés oficial clave de Noruega: 4,5% real (previsión 4,5%, anterior 4,50%) Desde finales de 2021, las subidas de tipos han enfriado la economía y aliviado la inflación, que ahora se acerca al nivel objetivo, aunque el aumento de los costes empresariales podría reavivar las presiones sobre los precios. El desempleo ha aumentado ligeramente desde niveles históricamente bajos. Los datos recientes coinciden con las proyecciones, que muestran una inflación y un desempleo subyacentes estables, mientras que la inflación general fue inferior a lo esperado. Sin embargo, la menor cantidad de recortes previstos de los tipos en el extranjero indica que sigue siendo necesaria una política monetaria restrictiva, y se prevé una flexibilización en breve. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La incertidumbre sigue siendo alta, y los riesgos derivados de las barreras comerciales mundiales podrían frenar el crecimiento, pero plantean implicaciones poco claras para la inflación noruega. El Norges Bank presentará previsiones actualizadas y su próxima decisión de política el 27 de marzo de 2025. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "