El par EUR/USD se ha mantenido estable después del último informe del Índice de Precios al Productor (IPP) de la eurozona. Según los datos más recientes, este aumento moderado parece haber tenido un impacto limitado en el mercado de divisas, manteniendo el EUR/USD en niveles relativamente estables 11:00 AM, Zona del euro - Encuesta de empresas y consumidores de diciembre: Encuesta de empresas y consumidores: real 93,7; pronóstico 95,6; anterior 95,6;

real 93,7; pronóstico 95,6; anterior 95,6; Confianza del consumidor: real -14,5; pronóstico -14,5; anterior -13,7;

real -14,5; pronóstico -14,5; anterior -13,7; Expectativa de inflación del consumidor: real 21,0; anterior 17,8;

real 21,0; anterior 17,8; Confianza del sector servicios: real 5,9; pronóstico 5,8; anterior 5,3;

real 5,9; pronóstico 5,8; anterior 5,3; Confianza industrial: real -14,1; pronóstico -11,7; anterior -11,4; 11:00 AM, Zona del euro - Datos de inflación de noviembre: IPP: real -1,2 % interanual; pronóstico -1,3 % interanual; anterior -3,3 % interanual;

IPP: real 1,6 % intermensual; pronóstico 1,5 % intermensual; anterior 0,4 % intermensual

