El par GBP/USD cae más del 1% 📉

El GBP/USD se desploma tras los comentarios del presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en el peri贸dico The Guardian. En concreto, Bailey ha sugerido que, como banquero, ve una oportunidad para un ritmo m谩s agresivo de recortes de las tasas de inter茅s en el Reino Unidos, despu茅s de que se haya reducido la presi贸n sobre los precios de los bienes y servicios b谩sicos de la econom铆a nacional.聽Tras estos comentarios, de caracter moderado, libra esterlina se debilit贸, perdiendo un 1% frente al d贸lar estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El mercado lleva mucho tiempo esperando a que el Banco de Inglaterra anuncie otro recorte. En principio, se esperaba que este recorte se produjese en el mes de noviembre, pero en los 煤ltimos d铆as ha aumentado probabilidad de que tenga lugar en diciembre. El mercado tambi茅n ve posibilidades de que los tipos de inter茅s se recorten tres veces antes de febrero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Financial LP Desde un punto de vista fundamental, si nos fijamos 煤nicamente en los niveles actuales de los tipos de inter茅s y en el cambio impl铆cito de los tipos de inter茅s en el mercado durante los pr贸ximos seis meses, parece que es la libra la que se ha mantenido como la moneda m谩s valiosa (tipos actuales 4,88% en EE.UU., 5,00% en el Reino Unido; cambio impl铆cito de los tipos en EE.UU. 139 puntos; en el Reino Unido se espera que sea de 82 puntos). Fuente: Bloomberg Financial LP 聽

