El par USD-CAD continúa debilitándose tras las actas del Banco de Canadá

El par USD-CAD continúa hoy cayendo por debajo de 1,36 tras las actas de la reunión de agosto del Banco de Canadá. Sin embargo, las caídas tras las actas del Banco de Canadá no fueron impresionantes, lo que puede indicar condiciones de sobreventa antes de la reunión de la Reserva Federal programada para hoy. Estos son los puntos destacados de la última reunión del Banco de Canadá: LOS MIEMBROS DISCUTIERON SI LA DEBILIDAD DEL CONSUMO Y LA VIVIENDA EN CANADÁ PODRÍA DEBERSE EN PARTE A LA PRECAUCIÓN POR PARTE DE LOS HOGARES.

LOS MIEMBROS DISCUTIERON UN ESCENARIO EN EL QUE LA ECONOMÍA PODRÍA RECUPERARSE MÁS RÁPIDO DE LO ANTICIPADO; EN ESTE CASO, PODRÍA SER APROPIADO REDUCIR EL RITMO DE LOS RECORTES.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS RIESGOS A LA BAJA SE VINCULÓ CON UN POSIBLE DEBILITAMIENTO ADICIONAL DE LA ECONOMÍA Y EL MERCADO LABORAL.

OTROS MIEMBROS OPINARON QUE LOS RIESGOS PARA LAS PERSPECTIVAS DE INFLACIÓN ESTÁN EQUILIBRADOS

EL CONSEJO DE GOBIERNO CONCLUYÓ QUE QUIERE QUE LA ECONOMÍA CRECIERA A UNA TASA SUPERIOR A LA DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL.

LOS MIEMBROS DISCUTIERON UN SEGUNDO ESCENARIO EN EL QUE LA ECONOMÍA Y EL MERCADO LABORAL PODRÍAN DEBILITARSE; EN ESTE CASO PODRÍA SER APROPIADO ACELERAR EL RITMO DE LOS RECORTES.

