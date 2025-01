El par USD/JPY desafía el soporte de la tendencia de corto plazo

El par USD/JPY siguió un impulso ligeramente alcista que lo llevó por encima de la zona de 158 y dejó así un espacio cercano al 2,5% respecto a los máximos locales registrados en julio. La valoración fundamental de la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos no varió excesivamente respecto a la semana pasada, aunque conviene tener en cuenta que en enero se produjo una ligera revisión hacia una decisión más moderada de la Fed, lo que permitió al yen frenar sus caídas frente al dólar, que vuelve a probar una zona de soporte de consolidación local en la zona de los 156 yenes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los cambios recientes en las valoraciones de la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos han cambiado ligeramente a favor de recortes más rápidos. Fuente: CME Desde un punto de vista técnico, la reacción a la zona mencionada anteriormente puede definir si el lado de la oferta logra iniciar una corrección bajista más amplia o si, en cambio, se mantiene la tendencia general. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "