El par USD-MXN a la baja tras la subida postelectoral del dólar y a la espera de la Reserva Federal

Luego de un rally alcista del dólar tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el par USD/MXN alcanzó un máximo de 20.82 pesos por dólar, su nivel más alto en dos años. Sin embargo, la atención de los mercados ha cambiado rápidamente hacia la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, lo que ha generado una reversión en el par, ubicando el peso en una tendencia bajista en el corto plazo. Hoy, el USD-MXN llegó a cotizar hasta un mínimo de 19.91 pesos por dólar. Expectativas en Torno a la Decisión de la Fed Los operadores del mercado anticipan que la Fed reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos (bps) este jueves. Sin embargo, dado que este ajuste ya está "totalmente descontado" en los precios actuales del mercado, el foco principal estará en las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. En su conferencia de prensa, Powell ofrecerá proyecciones sobre la inflación y posibles decisiones de tasas para diciembre y más allá, tomando en cuenta el contexto político en Estados Unidos luego de la elección presidencial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Eventos claves en la agenda económica de EE. UU.: Reclamos semanales de desempleo (Jobless Claims).

Productividad no agrícola trimestral y costos unitarios de la mano de obra, datos que podrían impactar la volatilidad del dólar y el mercado laboral.

La conferencia de prensa de Jerome Powell posterior a la decisión de tasas de la Fed, que tendrá lugar al cierre de la sesión. Inflación en México y Expectativas de Política Monetaria del Banxico En México, la inflación anual subió a 4.76% en octubre de 2024, por encima del 4.58% de septiembre y superando las expectativas de los analistas de 4.72%. Este repunte interrumpe una desaceleración que había prevalecido en los dos meses anteriores, reflejando aumentos en precios de sectores clave como restaurantes y hoteles (6.84% frente al 6.70% en septiembre) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6.23% frente a 4.67%). A pesar del repunte, la inflación subyacente anual disminuyó por vigésimo primer mes consecutivo, alcanzando el 3.80%, su nivel más bajo desde enero de 2021, lo cual podría ofrecer margen para un eventual recorte en las tasas de interés. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.55% en octubre, superando las proyecciones del mercado. Escenario para la política monetaria del Banco de México (Banxico): La tasa de referencia actualmente se mantiene en 10.5% .

. Se anticipa que Banxico opte por un recorte moderado de 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria, manteniendo la tasa de referencia por encima del 10% debido a la persistencia de presiones inflacionarias. Este contexto, en el cual el Banxico debe equilibrar una inflación elevada con la necesidad de sostener el crecimiento, sugiere que la postura monetaria seguirá siendo cautelosa en el corto plazo. Fuente: xStation5. El USD-MXN se encuentra actualmente en un retroceso bajista hacia la zona de soporte clave en 19.7384, cerca del nivel de expansión de Fibonacci del 61.8%. La SMA de 200 y 50 períodos se mantienen por encima del precio, indicando una tendencia bajista predominante. El RSI está en niveles de sobreventa, sugiriendo una posible desaceleración del impulso bajista en el corto plazo y una posible corrección. Si el precio logra respetar el soporte en 19.7384 y muestra señales de reversión, podría iniciar un movimiento hacia los niveles de resistencia en 19.9155 y posteriormente hacia 20.1299, donde enfrentaría más resistencia. Si el soporte en 19.7384 cede, el próximo objetivo sería el nivel en 19.4238, abriendo espacio para una continuación de la tendencia bajista hacia niveles inferiores.

