El par USD-MXN retrocede a pesar de los datos de inflación

El peso mexicano mostró volatilidad durante la sesión del jueves, con el tipo de cambio USD-MXN alcanzando un máximo de 19.89 y un mínimo de 19.75. Todavía, la moneda mexicana enfrenta presiones debido a una serie de factores tanto internos como externos que podrían afectar su desempeño en las próximas semanas. Expectativas de política monetaria y datos de inflación La reciente publicación de los datos de inflación de mediados de octubre en México, que alinean con las minutas del Banco de México (Banxico), ha generado especulaciones sobre un posible recorte de tasas en noviembre. La inflación subyacente se redujo a 3.87% desde 3.95%, lo que ha reforzado las expectativas de una reducción de 0.25% en la tasa de interés durante la próxima reunión del Banxico el 14 de noviembre. Un recorte en las tasas podría reducir los flujos de capital hacia México, debilitando aún más al peso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación subyacente : 3.87% (anterior 3.95%)

: 10.50% Posible recorte de tasa: 0.25% en noviembre Sin embargo, la tasa subyacente, que excluye los productos más volátiles, alcanzó su nivel más bajo desde febrero de 2021, lo que sugiere una moderación en las presiones inflacionarias de largo plazo. Resiliencia frente al dólar y el "carry trade" A pesar de estos desafíos, el peso mexicano logró mantenerse firme frente al dólar durante la sesión norteamericana del jueves, cotizando alrededor de 19.82, prácticamente sin cambios. Parte de esta estabilidad puede atribuirse a una mejora en el apetito por el riesgo en los mercados y al resurgimiento del carry trade, especialmente impulsado por la depreciación del yen japonés. El "carry trade" involucra tomar prestado en una moneda de bajo rendimiento, como el yen japonés (tasa de 0.25%), e invertir en una moneda de mayor rendimiento, como el peso mexicano, que ofrece una tasa de interés significativamente más alta (10.50%). Esta operación genera beneficios si no hay movimientos abruptos en el tipo de cambio, pero puede ser aún más lucrativa si el yen se debilita o el peso se fortalece. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio se ubica actualmente en 19.8530, tras un rebote en la zona de soporte clave en 19.7502. El activo está mostrando una recuperación hacia el nivel de resistencia de 19.8863, que corresponde al 38.2% de Fibonacci, enfrentando presión en esta zona. Si el precio logra romper por encima de 19.8863, podría extenderse hacia 19.9264 (50% de Fibonacci) y más allá, con un objetivo adicional en 19.9664 (61.8% de Fibonacci). Por otro lado, si el precio no consigue superar la resistencia actual, podría volver a probar el soporte en 19.7502, con una posible extensión bajista hacia 19.7248. Aunque el tipo de cambio presenta una tendencia bajista en el corto plazo, el ADX no indica una tendencia fuerte en este momento, al estar por debajo de los 25 puntos. Además, el RSI muestra que aún hay espacio para la continuación de la tendencia antes de que se produzca una corrección.

