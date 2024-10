El par USD-MXN sube tras datos de ventas minoristas

El peso mexicano (MXN) mostró una tendencia débil en las primeras horas de la sesión del miércoles, cotizando en un rango entre 19.90 y 20.08 pesos por dólar, influido principalmente por datos económicos decepcionantes y factores internacionales que afectan a las economías emergentes. Ventas minoristas y pronósticos de crecimiento El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que las ventas minoristas en México cayeron un 0.8% en agosto, extendiendo la contracción del 0.6% en julio, y superando las expectativas de una caída del 0.4%. En términos mensuales, las ventas apenas crecieron un 0.1%, por debajo del 0.2% previsto y del 0.7% registrado en julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este débil desempeño en el sector minorista refuerza las proyecciones de crecimiento moderado para México en 2024. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reporte de perspectivas económicas publicado el martes, mantuvo su pronóstico de crecimiento del 1.5% del PIB para México en 2024, en línea con el crecimiento del primer trimestre, pero muy por debajo del 2.1% observado en el segundo trimestre. Además, el FMI prevé un crecimiento aún menor del 1.3% en 2025. Impacto en la política monetaria Si estas estimaciones del FMI se confirman, México podría enfrentar una desaceleración económica que favorecería una mayor relajación de la política monetaria por parte del Banco de México (Banxico). Los analistas ya anticipan que Banxico reducirá su tasa de interés en 50 puntos básicos (0.50%) hacia finales de 2024, llevándola a 10.00%. Una tasa más baja tiende a reducir los flujos de capital extranjero, lo que presionaría aún más al peso mexicano. Factores externos: Elecciones en EE. UU. y venta de bonos La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre también está afectando al peso, ya que una posible victoria de Donald Trump se percibe como un riesgo para el MXN. Adicionalmente, los mercados emergentes están bajo presión por la venta masiva de bonos a nivel global, impulsada por la expectativa de que las tasas de interés en EE. UU. se mantendrán altas por más tiempo. El dólar estadounidense (USD) sigue fortaleciéndose, alcanzando un nuevo máximo en tres meses, respaldado por su atractivo como refugio seguro en medio de la volatilidad de los mercados y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento del bono a 10 años subió de 4.07% a 4.23% en apenas dos días, aumentando la demanda por el "rey dólar". Análisis técnico USD-MXN Fuente: xStation5. El USD-MXN se encuentra actualmente en 19.9172, experimentando una corrección bajista tras no lograr romper la resistencia en 20.07. El RSI está en 35.7, lo que indica condiciones cercanas a la sobreventa y sugiere un posible rebote en el corto plazo. Sin embargo, el ADX muestra una tendencia débil, reflejando la falta de una dirección clara en el movimiento del precio. Un rebote en el nivel de 19.89, que coincide con el 61.8% de Fibonacci, podría impulsar el precio hacia 19.93 y, potencialmente, a 20.01. Un aumento en el ADX confirmaría una mayor fuerza alcista en el movimiento. Por el contrario, si el precio rompe el soporte en 19.89, el siguiente nivel a observar sería 19.83, con una extensión potencial hacia 19.76.

