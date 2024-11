El par USDMXN continúa su jornada alcista en la segunda mitad de la sesión

El tipo de cambio registra una subida intradía del 1.4%, con el tipo de cambio USDMXN oscilando entre un mínimo de 20.35 y un máximo de 20.65 pesos por dólar. La depreciación de la moneda mexicana se debe a un aumento en la aversión al riesgo, impulsado principalmente por la incertidumbre en torno a las decisiones del gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y las políticas económicas que este podría implementar. Factores que impulsan la subida del tipo de cambio: Aversión al riesgo por nombramientos de Trump: Los nombramientos iniciales de Trump para su gabinete han generado inquietud entre los inversores, debido a que se espera que su gobierno adopte una política económica proteccionista. Trump ha defendido la idea de incrementar los aranceles y reducir los impuestos, medidas que, al estimular la inflación, podrían llevar a la Reserva Federal (Fed) a mantener o incluso incrementar las tasas de interés en Estados Unidos, ejerciendo presión sobre el peso mexicano y otras divisas emergentes. Tensión comercial entre EE.UU. y China: Se espera que figuras influyentes dentro del gabinete, como Waltz y Rubio, adopten una postura dura contra China, sugiriendo la posibilidad de nuevos aranceles que afectarían el comercio global. Este posible incremento en las tensiones comerciales impacta de manera negativa a las economías emergentes, incluyendo la de México, que depende significativamente de las exportaciones hacia Estados Unidos. Expectativa de recorte de tasas por parte de Banxico: Ante el panorama de mayores tensiones con Estados Unidos y el entorno internacional adverso, el Banco de México (Banxico) podría optar por reducir las tasas en 25 puntos básicos en su próxima decisión de política monetaria. Un recorte en las tasas de interés podría estimular la salida de capitales del país, debilitando aún más al peso frente al dólar. Perspectiva económica y rumbo del par USDMXN En el resto de la semana, el mercado estará atento a los eventos económicos tanto en México como en Estados Unidos. La decisión de política monetaria de Banxico será clave para el peso mexicano, mientras que en Estados Unidos se espera la publicación de indicadores importantes, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios al Productor (IPP) y las Ventas Minoristas. Además, se prevén discursos de miembros de la Fed, los cuales podrían arrojar luz sobre la dirección futura de las tasas de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el dólar mantiene una tendencia alcista respaldada por los sólidos fundamentos económicos de Estados Unidos. A pesar de una moderación en el empleo y toma de beneficios en el dólar, el mercado espera que los próximos datos de inflación y consumo fortalezcan al dólar, respaldando una posición positiva de la moneda estadounidense frente a otras divisas. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en un nivel clave de resistencia en 20.6884, cerca de un máximo reciente. Los indicadores muestran fuerza en la tendencia alcista, con el RSI en niveles de sobrecompra, indicando posible agotamiento en esta zona. La SMA de 50 y 200 períodos se encuentran en disposición alcista, lo cual respalda el impulso actual, mientras que el ADX indica una tendencia moderada. Si el precio rompe y se consolida por encima de los 20.6884, podría continuar hacia el siguiente nivel de resistencia en 20.7733. Un cierre claro sobre esta área podría impulsar un movimiento hacia niveles superiores. Sin embargo, en caso de rechazo en el nivel actual, el precio podría retroceder hacia los soportes inmediatos en 20.4470 (23.6% de Fibonacci) o incluso hacia el 20.3129 (38.2% de Fibonacci). Una pérdida de estos niveles podría abrir camino hacia 20.2088 (50% de Fibonacci), donde se encuentra una zona de soporte fuerte.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "