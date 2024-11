El par USDMXN, impulsado por las expectativas de una postura menos agresiva de Banxico en futuros recortes.

El peso mexicano ha mostrado resiliencia en la jornada, recuperando terreno frente al dólar estadounidense tras un reciente repunte. Aunque en las operaciones intradía de hoy registra una ligera caída del 0.3% frente al dólar, el tipo de cambio USDMXN ha oscilado entre un mínimo de 20.33 y un máximo de 20.44. Esta semana, diversos factores económicos están influenciando el comportamiento del peso mexicano, destacándose nuevos datos económicos, decisiones de política monetaria y la reciente degradación de la calificación crediticia de México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto de la Política Monetaria del Banxico La reciente decisión del Banco de México de recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola a 10.25%, ha generado incertidumbre en torno a la dirección de su política monetaria. Sin embargo, las expectativas de una postura menos agresiva en futuros recortes han sostenido al peso: Revisión de previsión de inflación: Banxico ajustó su pronóstico de inflación para fines de 2024, pasando de 4.3% a 4.7%, lo que sugiere que el banco central podría mantener tasas elevadas por más tiempo. La perspectiva de tasas elevadas generalmente atrae mayores flujos de capital hacia el país, lo cual apoya al peso. Degradación de la Calificación Crediticia En el ámbito de riesgos soberanos, Moody’s rebajó la calificación crediticia de México a Baa2 con perspectiva negativa, citando preocupaciones sobre: Déficit presupuestario : Se proyecta que cierre 2024 en un 5.9% del PIB, el nivel más alto desde los años 80.

: Se proyecta que cierre 2024 en un 5.9% del PIB, el nivel más alto desde los años 80. Reformas judiciales: Moody’s considera que los cambios en el sistema judicial podrían amenazar el estado de derecho y erosionar los mecanismos de control de poder, lo que genera incertidumbre sobre el entorno institucional y la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos crediticios. Ante esta rebaja, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que la agencia no había considerado su propuesta de presupuesto para 2025, que proyecta un crecimiento de entre 2% y 3% y una reducción del déficit al 3.9% del PIB. Datos Económicos Relevantes Varios indicadores serán publicados en los próximos días sobre la economía mexicana: 21 de noviembre - Ventas Minoristas (septiembre) , 09:00 AM (GMT -3): Se espera que las ventas minoristas presenten un crecimiento mensual de 0.2% en comparación con el periodo anterior, cuando crecieron un 0.1%. En términos anuales, se anticipa una caída de 0.4% , menor a la disminución de 0.8% registrada previamente.

22 de noviembre - PIB (tercer trimestre) , 09:00 AM (GMT -3): La proyección de crecimiento trimestral es del 1% , frente al 0.2% del trimestre anterior. En términos anuales, se prevé un crecimiento de 1.5% , lo que representa una desaceleración respecto al 2.1% registrado en el periodo anterior.

22 de noviembre - Actividad Económica (septiembre) , 09:00 AM (GMT -3): Se espera una contracción mensual de 0.1% , frente a la caída de 0.3% del mes anterior. A nivel anual, el crecimiento anticipado es de 0.5% , comparado con el 0.4% registrado previamente.

22 de noviembre - Inflación de la primera quincena de noviembre, 09:00 AM (GMT -3): La expectativa es que la tasa de inflación general interanual se mantenga en 4.75%, en línea con las proyecciones, mientras que la inflación subyacente podría aumentar 3.76% anual, frente al 3.87% observado en el periodo anterior. USDMXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.3767, mostrando una consolidación por debajo de la resistencia en 20.4428, la cual ha rechazado en múltiples ocasiones. La media móvil de 50 períodos (20.3699) está actuando como una línea de soporte cercano, mientras que la media de 200 períodos (20.4301) mantiene una inclinación bajista, lo que refuerza una perspectiva negativa en el corto plazo. Los indicadores RSI y ADX reflejan una tendencia de baja fuerza, sugiriendo posible continuidad de la consolidación antes de una ruptura. Un rompimiento claro y cierre por encima de 20.4428 podría abrir camino hacia la resistencia de 20.6522, con un objetivo final en 20.9281. Sin embargo, un rechazo en la resistencia actual y una caída por debajo de 20.3212 habilitaría un descenso hasta el soporte de 20.0439, confirmando la debilidad del par.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "