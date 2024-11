El par USDMXN se mantiene estable en la jornada mientras persisten factores de presión económica

En la segunda mitad de la sesión, el tipo de cambio USDMXN se encuentra prácticamente neutral, registrando una variación intradía de apenas 0.1%. Durante el día, el par ha alcanzado un máximo de 20.49 pesos por dólar y un mínimo de 20.31, reflejando un equilibrio entre factores internos y externos que influyen sobre el peso mexicano. Decisión de Banxico y contexto inflacionario en México En su última reunión, el Banco de México (Banxico) votó de forma unánime para reducir la tasa de interés de referencia de 10.50% a 10.25%, en línea con las expectativas del mercado. Aunque la inflación en México sigue siendo elevada, Banxico considera que la desaceleración observada justifica una postura menos restrictiva, aunque advirtió sobre riesgos de presiones inflacionarias. El mercado acogió favorablemente la decisión, y el peso mexicano mostró inicialmente una apreciación; sin embargo, esta tendencia se ha visto revertida en la sesión de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Firmeza del dólar estadounidense como factor de presión adicional La presión sobre el peso mexicano se ve reforzada por el reciente fortalecimiento del dólar estadounidense, que hoy recupera parte de sus pérdidas tras datos positivos de ventas minoristas en Estados Unidos. Este impulso refleja las expectativas de un sólido consumo en la temporada de fin de año, respaldado por eventos como Thanksgiving y Black Friday. A esto se suma una postura cauta de la Reserva Federal de EE. UU., que ha disminuido las expectativas de un recorte de tasas a corto plazo, aumentando la percepción de riesgo en los mercados emergentes y contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio USDMXN en niveles elevados. Fuente: xStation5.

El USDMXN se encuentra actualmente en 20.3468, cerca de la nueva resistencia en 20.3662. El RSI se encuentra en 42.8 indica debilidad en la fuerza alcista, mientras que el ADX muestra un aumento en la tendencia a la baja. Un rebote desde el nivel de soporte en 20.3662 podría llevar el precio hacia la resistencia en 20.6522, donde los compradores pueden encontrar un objetivo inicial. Un rompimiento confirmado por encima de este nivel abriría la posibilidad de un movimiento más alto. Sin embargo, si el precio rompe el soporte en 20.3662, el siguiente objetivo a observar sería 20.0865, donde una extensión a la baja podría reforzar la tendencia bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "