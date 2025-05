El peso chileno consolida su avance y apunta a nuevos mínimos técnicos

El tipo de cambio USDCLP cotiza en torno a los 938 pesos por dólar durante la tarde del martes 13 de mayo, marcando una consolidación bajista que refuerza el sesgo técnico hacia la zona de soporte en 936, nivel que podría ser testeado en el corto plazo si se mantiene el contexto actual. La tendencia es impulsada por una confluencia de factores internacionales y estructurales que fortalecen al peso chileno. Claves del contexto internacional Tregua comercial entre EE. UU. y China : La reanudación del diálogo entre ambas potencias ha reducido la aversión al riesgo en los mercados globales, fortaleciendo activos ligados a commodities.

Repunte del cobre : El precio del metal rojo subió con fuerza tras conocerse la noticia, lo que favorece directamente a monedas como el peso chileno por su alta correlación con este recurso.

Flujos récord de importación china: En abril, China importó 2,92 millones de toneladas de mineral y concentrado de cobre, cifra histórica que respalda la demanda estructural del país asiático. Pese a una moderación en el crecimiento interanual (de 9 % a 2,4 %), esto responde a restricciones de oferta global, más que a una caída en la demanda, que se mantiene robusta con China absorbiendo cerca del 65 % del suministro mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Soporte estructural y expectativas de largo plazo Las proyecciones indican que la demanda global por cobre crecerá más de un 40 % hacia 2040 , impulsada por la transición energética.

Esta tendencia fortalece la balanza comercial chilena y ofrece soporte fundamental al peso a mediano y largo plazo. Catalizadores desde Estados Unidos El dato de inflación al consumidor (abril) mostró un alza mensual del 0,2 % , y una tasa anual del 2,3 % , la más baja desde febrero de 2021.

Este resultado refuerza la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed en septiembre y octubre, debilitando marginalmente al dólar a nivel global.

Además, el renovado entusiasmo por el sector tecnológico, tras el acuerdo entre Nvidia y Arabia Saudita, ha contribuido a la debilidad del dólar. Escenario técnico y niveles relevantes La cotización ha respetado la línea de tendencia bajista (marcada en rojo en el gráfico), lo que valida la presión vendedora.

El promedio móvil simple de 15 minutos en torno a los 942 pesos actúa como resistencia dinámica.

Se observa un claro rechazo en la zona de 949,74, mientras que el soporte inmediato se encuentra en 936,08 y uno más robusto en 928,69. Rango esperado a corto plazo: Banda de soporte : 936 – 928

Banda de resistencia: 940 – 949 En ausencia de sorpresas macroeconómicas o tensiones externas, el tipo de cambio debería oscilar entre los 935 y 938 pesos, aunque no se descarta un rebote puntual hacia los 940 si el dólar recupera momentum.

