Peso chileno avanza impulsado por el dólar, aunque mantiene rango lateral

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con un ligero impulso alcista, en línea con la recuperación del dólar a nivel global. Esta apreciación del billete verde se da luego de una fase de debilidad motivada por la incertidumbre comercial, preocupaciones fiscales y datos económicos mixtos en Estados Unidos. Factores internacionales Fortalecimiento del dólar : La moneda estadounidense repunta ante un aumento de la aversión al riesgo global, particularmente tras declaraciones de la administración Trump exigiendo mejores condiciones comerciales antes del miércoles. Este endurecimiento en el tono ha elevado la tensión en los mercados internacionales.

Mayor demanda por activos refugio: El entorno de riesgo ha favorecido al dólar, considerado un activo seguro en escenarios de volatilidad geopolítica y económica. Factores locales Debilidad del cobre : El peso chileno se ve afectado por la caída en los precios del cobre, su principal exportación, como respuesta a los débiles datos del PMI Manufacturero Caixin en China , que se situó en zona contractiva y por debajo de lo esperado.

Vulnerabilidad de monedas ligadas a commodities: Este deterioro en las perspectivas para los metales industriales ha impactado directamente a divisas como el CLP. Análisis técnico Pese a los fundamentales bajistas para el peso chileno, el par USDCLP mantiene una estructura técnica estable dentro de un rango lateral entre 936 y 947, zona que ha contenido los movimientos de precio durante las últimas sesiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gráfico horario muestra un claro patrón de consolidación (rectángulo marcado en naranja), con soportes técnicos en 936 y resistencias en torno a 947 .

Los indicadores MACD y estocástico no reflejan una señal clara de rompimiento inminente, lo que refuerza la probabilidad de que el precio continúe oscilando dentro de este canal mientras no aparezcan nuevos catalizadores.

