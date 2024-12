El peso chileno cotiza estable tras Navidad, a la espera de datos laborales en EE. UU.

El peso chileno comenzó la jornada cotizando en 987 pesos por dólar, en un contexto de baja actividad local y atención centrada en los datos económicos internacionales. Los mercados están pendientes de las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que se publicarán más tarde y podrían influir significativamente en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Factores clave del mercado Datos laborales en EE. UU. : Las solicitudes de subsidio por desempleo serán clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Una cifra menor a la esperada podría reforzar la narrativa de una economía sólida, aumentando las probabilidades de tasas de interés más altas durante un período prolongado.

Falta de catalizadores locales: Sin eventos económicos relevantes en Chile, el peso chileno se encuentra operando dentro de un rango estrecho, reflejando una "zona lateralizada" entre 987 y 990 pesos por dólar. Perspectiva internacional El contexto global también juega un papel crucial: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China y el mercado inmobiliario : Los alquileres en 100 ciudades chinas han caído a su nivel más bajo en cuatro años, un signo de desaceleración en el sector inmobiliario.

Banco Popular de China : El vencimiento de préstamos MLF por 1,45 billones de yuanes ha resultado en el mayor retiro neto de efectivo desde 2014, lo que podría influir en la liquidez y en la economía en general.

Precio del cobre: El cobre, un activo relevante para la economía chilena, registra un leve avance del 0,22%, mitigando parcialmente el impacto negativo de las señales de desaceleración en China. Proyección para el peso chileno USDCLP M15 Fuente: xStation 5 Sin grandes movimientos en los mercados locales, el peso chileno continuará influenciado por factores externos, especialmente los datos laborales en EE. UU. y la evolución del precio del cobre. En este contexto, se espera que la moneda fluctúe en torno al rango de 987-990 pesos por dólar, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos internacionales. Conclusión: Aunque el peso chileno permanece relativamente estable, las dinámicas globales, especialmente en EE. UU. y China, serán determinantes para su desempeño en el corto plazo.

