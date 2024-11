El Peso Chileno Gana Terreno con el Cobre al Alza y un Dólar Débil

Tipo de Cambio en Chile y Movimientos de Mercado El tipo de cambio en Chile cerró en 976 pesos por dólar, influido por una combinación de factores externos e internos. La volatilidad en los mercados globales, sumada a eventos clave en las economías de Estados Unidos y China, marcó la pauta para el comportamiento del peso chileno y otras monedas emergentes. Factores Clave en el Mercado Cambiario Debilidad del dólar estadounidense: La nominación de Scott Bessent como secretario del Tesoro generó un tono más moderado en el dólar, debilitándolo frente a otras monedas.

El dólar se vio afectado por datos económicos que apuntan a una recuperación desigual en Estados Unidos. Fortaleza del cobre: El precio del cobre subió hacia los 4,10 dólares por libra , impulsado por: Aumento del consumo global de metales industriales. Disminución de inventarios en los principales centros de distribución.

, impulsado por: Este repunte contrarrestó parcialmente el impacto de la falta de estímulos económicos en China. Escenario en China: El Banco Popular de China mantuvo sin cambios las tasas de interés, dejando limitado el apoyo al crecimiento económico.

Persisten las tensiones comerciales con Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro de la economía china, lo que añade presión sobre los mercados. Contexto Económico en Estados Unidos Indicadores manufactureros : Los datos de la Fed de Dallas mostraron una contracción más leve en el sector manufacturero, aunque persisten señales de debilidad: Caída en producción y nuevos pedidos. Sin embargo, las perspectivas a seis meses reflejan un cierto optimismo, lo que podría favorecer un repunte gradual en la actividad económica.

Dinámicas en el Mercado Energético El precio del petróleo registró una baja tras una corrección técnica, incluso en medio de un entorno geopolítico volátil. Las tensiones entre Rusia y Ucrania, junto con la escalada en Medio Oriente, donde las acciones de Irán generan preocupación sobre la estabilidad de la oferta global, añaden incertidumbre a los mercados de energía. Por otro lado, el aumento de la demanda en Asia, liderada por China e India, sigue siendo un factor de estabilidad en el mercado petrolero. Este repunte en el consumo podría tener implicaciones indirectas sobre el tipo de cambio en economías como la chilena, dada su exposición a los precios internacionales de materias primas. Perspectivas El fortalecimiento del peso chileno frente al dólar refleja un entorno internacional marcado por la recuperación de los precios del cobre y la debilidad del dólar. Sin embargo, la falta de estímulos en China y las tensiones comerciales y geopolíticas continúan siendo factores de riesgo. En el corto plazo, los movimientos en el tipo de cambio dependerán de la evolución de las políticas económicas en Estados Unidos y China, así como de la estabilidad en los mercados de energía. Chile, como economía exportadora, seguirá observando de cerca estos desarrollos para calibrar el impacto en sus mercados financieros. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

