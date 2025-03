El peso chileno inicia la jornada con leve depreciación ante fortalecimiento global del dólar

El peso chileno (USDCLP) comenzó el día con una leve depreciación del 0,2%, cotizando en 938 pesos por dólar, en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel global. La sesión no contempla datos económicos relevantes para Chile, por lo que el tipo de cambio está siendo mayormente influenciado por factores externos. Factores clave en el mercado internacional En Estados Unidos , los inversionistas aguardan la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo .

, los inversionistas aguardan la publicación del y las . Se espera que el IPP subyacente de febrero se mantenga en 0,3% , un dato clave para las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal .

, un dato clave para las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la . El dólar se mantiene fuerte tras declaraciones del expresidente Donald Trump, quien reiteró su intención de imponer nuevos aranceles en respuesta a medidas tomadas por la Unión Europea y Canadá. Impacto en el mercado de materias primas Los futuros del cobre continúan cotizando por encima de 4,80 dólares por libra , respaldados por el anuncio de que Estados Unidos avanzará con tarifas al metal para incentivar la producción nacional.

continúan cotizando por encima de , respaldados por el anuncio de que para incentivar la producción nacional. No obstante, la sobreoferta en China sigue generando presión bajista en el mercado. Perspectivas para el tipo de cambio en Chile Dado este panorama mixto, se espera que el tipo de cambio fluctúe entre los 931 y 957 pesos por dólar durante la jornada. La evolución del mercado estará determinada por la reacción de los inversionistas a los datos económicos en EE.UU. y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

