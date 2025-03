El peso chileno se aprecia 1,12% impulsado por la debilidad del dólar y el alza del cobre

El peso chileno cerró la jornada de este lunes con una apreciación del 1,12%, ubicándose en 920 pesos por dólar. La recuperación de la moneda estuvo impulsada por dos factores clave: Debilidad del dólar a nivel global: El índice del dólar cayó frente a varias monedas emergentes.

Las ventas minoristas de EE.UU. en febrero crecieron solo un 0,2% , por debajo del 0,6% esperado.

, por debajo del 0,6% esperado. Se revisaron a la baja los datos de enero, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés en su reunión de este miércoles.

en su reunión de este miércoles. Crecen las especulaciones sobre posibles recortes de tasas este año ante señales de desaceleración económica y la incertidumbre por las políticas de Trump. Fuerte alza en el precio del cobre: Los futuros del cobre rozaron los 4,90 dólares por libra , su nivel más alto en diez meses.

, su nivel más alto en diez meses. El avance se debe a las medidas de estímulo en China , que buscan impulsar el consumo y reactivar la economía.

, que buscan impulsar el consumo y reactivar la economía. Persisten los temores de que EE.UU. pueda adelantar aranceles al cobre, lo que limitaría la oferta global y aumentaría la presión sobre los precios. Estos factores fortalecieron al peso chileno, que encontró respaldo en un entorno de menor aversión al riesgo y expectativas de mayor demanda de materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

