Resumen diario: El dólar registra la mayor alza entre las principales divisas; los rendimientos de los bonos estadounidenses caen por debajo del 4,2 %.

Los índices bursátiles de EE. UU. registran hoy leves alzas , impulsados por expectativas de una resolución favorable del conflicto arancelario. El S&P 500 sube un 0,3 % y el Dow Jones gana cerca de un 0,6 %. La situación es algo más débil para el Nasdaq 100 , que se mantiene ligeramente por debajo del cierre de ayer.

China ha eliminado el arancel del 125 % sobre las importaciones de etano desde EE. UU., impuesto anteriormente este mes, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El calendario macroeconómico se centró en los datos JOLTS de EE. UU. La significativa caída en las vacantes laborales provocó una corrección temporal en el dólar y respaldó a Wall Street.

Los datos de España resultaron ligeramente decepcionantes. El crecimiento del PIB en el primer trimestre fue del 0,6 % trimestral, por debajo del 0,7 % previsto (anteriormente: 0,8 %). Al mismo tiempo, la inflación interanual del IPC de abril se situó en el 2,2 % (frente al 2,0 % estimado).

Durante la sesión de hoy se conocieron diversos resultados financieros de empresas cotizadas correspondientes al primer trimestre de 2025. Entre ellas: PayPal, General Motors, Coca-Cola, Deutsche Bank y Rheinmetall .

Se observó un fuerte movimiento en las acciones de Hims & Hers , que subieron aproximadamente un 27 %. La empresa inició una cooperación con la farmacéutica europea Novo Nordisk para la comercialización del medicamento Wegovy . Novo también terminó la sesión en positivo, aunque en su caso la subida fue de "solo" el 2,8 %.

Se mantienen las caídas en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años , que bajaron del 4,2 % por primera vez desde las caídas asociadas a la incertidumbre tras el anuncio de aranceles de represalia.

El franco suizo fue la divisa más débil del día. El par USD/CHF ganó más de un 0,4 %. El dólar australiano también cayó un 0,6 % frente al dólar estadounidense. La divisa estadounidense se fortaleció frente a una cesta de monedas en torno al 0,25 %.

Actualmente se registran caídas considerables en el precio del crudo , que pierde un 2 % a pesar de una mejora moderada en el apetito por el riesgo.

En el mercado de metales preciosos predomina un sentimiento mixto. El oro cae un 0,6 %, prolongando su consolidación en torno a los 3.325 USD/onza . El paladio sufre un retroceso aún mayor, del 1,5 %. El platino cae casi un 1 %, interrumpiendo una racha de seis sesiones consecutivas al alza. La situación es algo más favorable para la plata , que sube más del 0,4 % en la jornada.

Las criptomonedas registran alzas hoy. El Bitcoin avanza un 0,7 % y se negocia cerca del nivel de 95.000 USD. Al mismo tiempo, el Ethereum sube un 1,4 %.

