El peso chileno se aprecia levemente mientras el mercado espera datos clave de actividad económica

El peso chileno abrió la sesión del viernes con una ligera apreciación del 0,06%, ubicándose en los 936 pesos por dólar, en una jornada marcada por la expectativa de datos económicos locales relevantes y una lectura mixta desde el entorno internacional. Contexto internacional: tono moderado desde EE.UU. Desde Estados Unidos, el dato más esperado fue el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (core PCE), que subió un 0,1% mensual en abril, en línea con las expectativas del mercado. Este resultado refuerza un tono moderado por parte de la Reserva Federal respecto a futuras decisiones de política monetaria, ya que sugiere que las presiones inflacionarias continúan desacelerándose de forma gradual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de esta noticia, el precio del cobre –principal producto de exportación de Chile– retrocedió ligeramente un 0,02%, sin generar un impacto inmediato sobre el tipo de cambio. Enfoque local: mercado atento a cifras de abril El mercado local se encuentra a la espera de la publicación de una serie de datos económicos clave, que serán revelados a las 09:00 horas y que podrían tener un impacto relevante en las expectativas de crecimiento y en la política monetaria del Banco Central: Producción manufacturera : se anticipa una caída de -1,1% interanual, lo que indicaría una contracción en el sector industrial.

Producción de cobre : se proyecta una desaceleración hasta un crecimiento del 4,0%, tras un desempeño más robusto en meses anteriores.

Ventas minoristas: se prevé un avance de 5,0% interanual, marcadamente inferior al registrado en el mes anterior, lo que reflejaría una moderación del consumo interno. Estas cifras podrían evidenciar una pérdida de tracción en la recuperación económica chilena, aumentando la presión sobre el Banco Central para adoptar una postura más flexible en su política monetaria. Además, un panorama de debilitamiento económico podría ejercer presión adicional sobre el peso chileno en el corto plazo. Análisis técnico: consolidación en zona de lateralidad Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP permanece en una zona de consolidación lateral desde comienzos de mayo, oscilando en un rango estrecho entre aproximadamente 930 y 945 pesos, como se observa en el área marcada en el gráfico. Esto sugiere que el mercado está a la espera de un catalizador —como los datos económicos de hoy— que defina una ruptura direccional clara.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "