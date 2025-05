El peso chileno se deprecia tras datos de inflación y caída del cobre

El peso chileno inició la jornada del jueves con una depreciación del 0,4%, ubicándose en torno a los 948 pesos por dólar, en medio de un entorno caracterizado por alta volatilidad tanto a nivel local como internacional. Factores locales: inflación y política monetaria La presión sobre la moneda chilena se explica en parte por la publicación del IPC de abril, que mostró un avance mensual de 0,2%, mientras que la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— se mantuvo en 0,4%. En términos anuales, la inflación se desaceleró desde 4,9% a 4,5%, reforzando así las expectativas de recortes en la tasa de interés por parte del Banco Central en sus próximas reuniones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC abril (mensual) : +0,2%

Inflación subyacente (mensual) : +0,4%

Inflación anual: baja de 4,9% a 4,5% Factores externos: caída del cobre y contexto global En el plano internacional, el tipo de cambio ha estado influido por la caída del cobre, principal producto de exportación chileno, cuyo precio bajó a 4,55 USD/lb debido a una combinación de menor demanda global y señales de sobreoferta en el mercado. Adicionalmente, los mercados globales están digiriendo la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que optó por mantener sin cambios su tasa de referencia, en medio de una economía que continúa mostrando señales mixtas. La atención también se centra en el desarrollo de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y sus principales socios. Perspectiva técnica y niveles clave Fuento: xStation 5 Desde el análisis técnico en el gráfico de 15 minutos (M15), se observa: Zona de resistencia importante en torno a los 961,88 pesos , donde se marcó un máximo antes de un fuerte retroceso.

Soporte relevante en los 930,17 pesos , nivel que ha actuado como piso en las últimas sesiones.

Canal bajista de corto plazo y posterior ruptura alcista que no logró consolidarse por encima de los 949,74 pesos .

El indicador MACD mostró una señal de cruce alcista en la zona baja, que coincidió con el rebote técnico, aunque comienza a mostrar señales de agotamiento. 📉 Rango estimado para la jornada: entre 937 y 962 pesos por dólar.

