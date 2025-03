El peso chileno se fortalece impulsado por el cobre y la debilidad del dólar

El peso chileno (CLP) ha mostrado una apreciación frente al dólar estadounidense, cotizando en 932 pesos por dólar, impulsado principalmente por el alza en el precio del cobre. Actualmente, el metal rojo alcanza los 442,66 centavos de dólar por libra, beneficiado por el aumento de la demanda en China y un entorno favorable para los commodities. Como principal exportador de cobre, Chile se ve directamente beneficiado por este repunte. Además, la debilidad global del dólar ha sido otro factor clave en la apreciación del CLP. La incertidumbre sobre las decisiones de la Reserva Federal y las recientes tensiones comerciales han afectado el rendimiento del billete verde en los mercados internacionales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores económicos en EE.UU. y su impacto en el dólar En Estados Unidos, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan mostró una caída en la confianza de los consumidores, mientras que las expectativas inflacionarias han aumentado. Esto podría generar un impacto en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), influyendo en sus próximas decisiones sobre tasas de interés. Asimismo, la incertidumbre comercial derivada de las tensiones arancelarias propuestas por Donald Trump añade presión sobre la divisa estadounidense, lo que podría seguir afectando su desempeño en el corto plazo. Análisis técnico del USDCLP Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP se encuentra en una zona de soporte clave entre los 928-930 pesos. En caso de una consolidación por encima de los 939-940 pesos, se podría observar un cambio de tendencia en el corto y mediano plazo, con expectativas de una revalorización del dólar. No obstante, los factores macroeconómicos seguirán siendo determinantes para la evolución del tipo de cambio, incluyendo: La evolución de los precios del cobre y otros commodities.

La postura de la Reserva Federal sobre tasas de interés.

La evolución de la economía china y su impacto en la demanda de materias primas.

Las tensiones comerciales y arancelarias en EE.UU. En los próximos días, el comportamiento del dólar frente al CLP dependerá de la evolución de estos factores y del sentimiento del mercado ante los riesgos económicos globales.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "