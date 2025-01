El peso chileno se fortalece por alzas en el cobre y recuperación de China

El dólar en Chile inició la jornada con una caída, reflejando tanto un debilitamiento general de la divisa estadounidense como el impacto de factores locales que favorecen al peso chileno. Este desempeño se da en un contexto internacional y nacional influido por dinámicas clave. Factores internacionales La depreciación global del dólar se explica por un informe que detalla los planes del equipo del presidente electo Donald Trump de evaluar aumentos graduales en las tarifas comerciales, en un rango de 2% a 5% mensual. Estas medidas, amparadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tienen como objetivos principales: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reforzar la capacidad negociadora de Estados Unidos.

Contener un posible aumento abrupto de la inflación. La reacción inicial del mercado fue una venta masiva de dólares, acentuando la presión bajista sobre la moneda. Factores nacionales: el cobre impulsa al peso chileno El peso chileno encontró respaldo en el reciente repunte del precio del cobre, que ha alcanzado niveles no vistos en más de dos meses. Los futuros del cobre superaron los 4,30 dólares la libra el martes, a pesar de la presión ejercida por un dólar fortalecido. Este incremento se debe a diversos factores, entre ellos: Aumento de importaciones de cobre en China : Las importaciones de cobre en bruto y productos derivados crecieron un 18% en diciembre , alcanzando 559 mil toneladas, el nivel más alto en 13 meses. Esto refleja un incremento en la ingesta por parte de las fundiciones, lo que apunta a una mayor actividad manufacturera futura.

: Las importaciones de cobre en bruto y productos derivados crecieron un , alcanzando 559 mil toneladas, el nivel más alto en 13 meses. Esto refleja un incremento en la ingesta por parte de las fundiciones, lo que apunta a una mayor actividad manufacturera futura. Sólido desempeño en las exportaciones chinas : Las exportaciones del gigante asiático, el mayor fabricante mundial, superaron las expectativas, contribuyendo al optimismo en torno al crecimiento económico global.

: Las exportaciones del gigante asiático, el mayor fabricante mundial, superaron las expectativas, contribuyendo al optimismo en torno al crecimiento económico global. Compromiso del gobierno chino con el estímulo económico: El anuncio de medidas fiscales y monetarias agresivas por parte de las autoridades chinas busca impulsar el consumo durante el año. Esto respalda una perspectiva más sólida para los metales básicos, como el cobre. Sin embargo, el alza estuvo parcialmente limitada por un dólar fortalecido, impulsado por datos sólidos del mercado laboral en Estados Unidos, que encarecieron las materias primas denominadas en dólares para los consumidores extranjeros. Perspectivas para el tipo de cambio El entorno actual ofrece un panorama favorable para el peso chileno. El debilitamiento global del dólar, junto con un repunte en el precio del cobre respaldado por fundamentos sólidos en China, refuerzan las perspectivas de una apreciación del peso chileno. De mantenerse estas condiciones, el tipo de cambio USDCLP podría dirigirse hacia la zona de $1.000 en el corto plazo. Factores a seguir: La implementación de las políticas comerciales en Estados Unidos y su impacto global.

El progreso de las medidas de estímulo económico en China y su influencia en la demanda de cobre.

La evolución del dólar en relación con los datos macroeconómicos de Estados Unidos.

